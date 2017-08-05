Шепелев отказывается навещать могилу близкого человека

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев во время записи очередного выпуска программы "На самом деле" разоткровенничался о личной трагедии. Пока гости выясняли отношения друг с другом, он раскрыл одну из самых сокровенных тайн.

Шепелев нередко делится историями из жизни во время передачи: таким образом он пытается поддержать участников, программы, которым необходимо проходить проверку на детекторе лжи и раскрывать все свои тайны. На этот раз ведущий заявил, что не посещает могилу близкого человека.

"Я тоже не могу принять смерть близкого человека и тоже не бываю на кладбище", – заявил он во время записи передачи. Остается только гадать, о ком на самом деле говорит Шепелев. Не исключено, что речь шла о Жанне Фриске, с которой он состоял в незарегистрированном браке.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Май 29 2016 в 1:03 PDT

Напомним, главными героями последнего выпуска передачи стали Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина. Звезды решили публично выяснить отношения.

Как писали Dni.Ru, благодаря детектору лжи выяснилось, что Прохор себя за то, что бросил Копенкину ради Калашниковой. "Я отдавал себе отчет, был в полном рассудке. Я не планировал, чтобы Лариса так скоро об этом узнала. Моя мама написала пост в Instagram, что она скоро станет бабушкой. Потом это разлетелось по всему Интернету, и я был вынужден пойти на ток-шоу", – заявил он во время ток-шоу.

Публикация от Lara (@larakopenkina) Авг 4 2017 в 8:55 PDT

Кроме того, по словам Шаляпина, он не испытывал сильных эмоций ни к Копенкиной, ни к Калашниковой. Звезда добавила, что женщины хотел "подмять его под себя".