Самбурская развлеклась с резиновой куклой для взрослых

Актриса заявила, что унизить ее не получится. И решила всех удивить.

Актриса и певица Настасья Самьурская стала героиней первого выпуска нового комедийного шоу канала ТНТ4 "Деньги или позор". Зрители увидят его в эфире 10 августа. "Если выиграю миллион, я его пропью", – призналась актриса ведущему шоу Дяде Вити. По условиям программы он предлагает звезде миллион рублей в обмен на возможность троллить и задавать очень неудобные вопросы.

"Унизить меня не получится – я пофигист по жизни! – сразу заверила Настасья. – Мне можно говорить все что угодно, – я не обращу на это внимания. Если проблему обратить в шутку, то она перестанет быть чем-то весомым. Например,у меня не всегда клеились отношения с одноклассниками, но я всегда могла постоять за себя. Даже когда они шли бить меня всей толпой, я находила дубину с гвоздями, начинала ею махать с остервенением, и они разлетались в разные стороны".

В этот вечер дядя Витя прошелся по наболевшему: актерской карьере, личной жизни, а главное – по музыкальному творчеству. Ведущий предположил, что мужчины хотят от девушки не только нежности, мягкости и любви, но и… "Мужчины хотят одного: чтобы она прекратила петь", – резюмировал Дядя Витя.

На одном из вопросов героине вынесли в студию резиновую секс-куклы с лицом самой Настасье. Но Настасья не оробела, не стушевалась и принялась развлекаться с ней и веселиться. Даже циничный дядя Витя не ожидал такого поворота!