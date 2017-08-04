Ольга Бузова вышла на сцену в трусах

Звезда "Дома-2" поразила провокационным видом. Поклонники обсуждают смелость и дерзость звезды.

Грандиозный летний опен-эйр Europa Plus Live стал, вне всяких сомнений, главным музыкальным событием этого лета в Москве. Все хиты прозвучали в рамках многочасового фестиваля. Елка, Елена Темникова, Макс Барских, Нюша, Юлианна Караулова, Сергей Лазарев, "Пицца" и другие российские и иностранные кумиры молодежи собрались на одной сцене, чтобы подарить праздник тысячам поклонникам.

Но, пожалуй, главной сенсаций концерта стало выступление поющей ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой. Дуэтом с Настей Кудри она исполнила песню с символичным названием "Нам будет жарко". И было, действительно, жарко. Ведь красавицы вышли на сцену в "бесстыдных" брюках провокационного кроя – чтобы было заметно нижнее белье. Брюки это, судя по надписям Buzova и Kudry, были сшиты на заказ специального для этого скандального перформанса.

Бузову можно смело назвать королей провокации. Она идет на это умышленно, заставляя снова и снова говорить о себе, волнуя поклонников и раздражая критиков. Ее можно понять – на носу выход ее дебютного альбома и первый большой концерт в Москве. Таким образом, выступление на опен-эйр Europa Plus Live можно считать репетиций того шоу, которое в ноябре представит Бузова. "Я люблю выступать на большой сцене, мне нравится внимание и любовь публики", – рассказала Dni.Ru Ольга.