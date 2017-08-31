Жуков напугал страшным фото детей

Бывший солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков опубликовал жуткое фото, которое привело в трепет фанатов певца. На нем его сыновья Энджел и Мирон "висят" на крыше небоскреба.

"Осваиваем паркур и руферство:)", – подписал снимок в Instagram артист. Но поклонники раскритиковали Жукова, посчитав снимок слишком страшным.

"Оой, холодок по спине от таких фото", "Страшно то как", "Ух...жесть)))", "Мне чуть плохо не стало", – считают комментаторы. Некоторые и вовсе отчитали певца за методы воспитания.

"Опасно детей этому обучать! Сегодня для фото! А завтра на высотке зависнут! Будьте осторожнее", "Потом подрастут чуть, по-настоящему слазают", – предупредили фолловеры Сергея. Но внимательные пользователи разгадали секрет снимка.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) Авг 31 2017 в 1:41 PDT

"Да они просто на полу лежат)))", "Ну конечно на полу, неужели вы думаете, что они своих детей туда отпустил?", "Очень реально кажется, жутко с первого взгляда, как будто на самом деле висят снаружи", "Классная стена сзади и пол хороший", – прокомментировали фото пользователи. Отметим, экс-солист группы "Руки вверх" частенько балует фанатов новостями из своей жизни, публикуя в микроблоге личные фото и видео.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) Авг 28 2017 в 11:48 PDT

Напомним, недавно Сергей Жуков обвенчался со своей супругой Региной Бурд. На своей официальной страничке в соцсети Instagram российский исполнитель опубликовал фотографию с таинства. "Навсегда..." – лаконично подписал снимок Сергей. Регина выложила аналогичное фото и подписала его так же.