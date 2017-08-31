Жуков напугал страшным фото детей
"Осваиваем паркур и руферство:)", – подписал снимок в Instagram артист. Но поклонники раскритиковали Жукова, посчитав снимок слишком страшным.
"Оой, холодок по спине от таких фото", "Страшно то как", "Ух...жесть)))", "Мне чуть плохо не стало", – считают комментаторы. Некоторые и вовсе отчитали певца за методы воспитания.
"Опасно детей этому обучать! Сегодня для фото! А завтра на высотке зависнут! Будьте осторожнее", "Потом подрастут чуть, по-настоящему слазают", – предупредили фолловеры Сергея. Но внимательные пользователи разгадали секрет снимка.
"Да они просто на полу лежат)))", "Ну конечно на полу, неужели вы думаете, что они своих детей туда отпустил?", "Очень реально кажется, жутко с первого взгляда, как будто на самом деле висят снаружи", "Классная стена сзади и пол хороший", – прокомментировали фото пользователи. Отметим, экс-солист группы "Руки вверх" частенько балует фанатов новостями из своей жизни, публикуя в микроблоге личные фото и видео.
Напомним, недавно Сергей Жуков обвенчался со своей супругой Региной Бурд. На своей официальной страничке в соцсети Instagram российский исполнитель опубликовал фотографию с таинства. "Навсегда..." – лаконично подписал снимок Сергей. Регина выложила аналогичное фото и подписала его так же.
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