13-летнего сына Понаровской совращали у нее на глазах

На днях на ток-шоу Дмитрия Шепелева отметились бывший муж Ирины Понаровской и ее приемная дочь, передача получилась весьма скандальной. Этот эфир не оставила без внимания директор артистки, которая объяснила, почему Понаровская отказалась от общения с дочерью.

Сходу директор Ирины Понаровской Лера Тувина заявила, что 36-летняя мулатка Анастасия Кормышева не имеет никакого отношения к певице. Дескать, она лишь ходит по телеканалам и пиарится за счет Ирины Понаровской.

"Лучше бы эта девушка рассказала, как Ирина взяла ее, маленькую и беспомощную, и вылечила от инфекций. Каких только болячек не было у ребенка: кожные заболевания, вши и даже, извините, венерические заболевания. Представляете, у маленькой девочки! Видимо, с рождения она жила в неблагополучной среде. Ирина, человек очень добрый, решила помочь ребенку и взяла девочку к себе в семью", – отметила Тувина.

На протяжении трех лет Анастасия счастливо жила в семье певицы, пока та не родила своему мужу Вейланду Родду сына Энтони. Едва малыш появился на свет, у Родда изменилось отношение к приемной дочери. Более того, он даже стал уговаривать Понаровскую отдать девочку в приют, но та отказывалась.

Тогда Родд пошел на крайние меры. Когда Ирина была на гастролях, он определил девочку в детский дом, а когда артистка вернулась домой. сказал, что Анастасию якобы забрала к себе объявившаяся родная мать. "По словам Ирины, Вейланд всегда недолюбливал девочку. Ирина говорит, что Родд и с ней нехорошо обращался, мог ударить и ее, и сына. Если бы Родд был хорошим отцом, то, разумеется, взрослый сын Ирины и Вейланда, которому сейчас 33 года, не перестал бы общаться с родным папой", – подчеркнула директор Понаровской.

Когда приемной дочери певицы было 16 лет, ей удалось воссоединиться с артисткой. Однако их общение, возобновленное благодаря передаче "Жди меня" (телевизионщики нашли Анастасию в челябинском детдоме, тогда и вскрылся обман Родда), не увенчалось успехом. "Ирина снова взяла девочку в свою семью. Но Анастасия стала делать непристойные вещи. Сначала девушка стала красть вещи из дома и перепродавать их. Тащила все: косметику, украшения, одежду. Потом добралась до денег. Ирина и ее домработница поймали девочку на краже, можно сказать, за руку. Последней каплей стало поведение Анастасии в отношении родного сына Ирины Энтони. Представьте, что у вас есть несовершеннолетний сын (мальчику тогда было 13. – Прим.ред.) и его какая-то девочка начинает соблазнять... Певица стала свидетелем этой жуткой сцены", – рассказала Тувина.

После такого прецедента Понаровской пришлось расстаться с приемной дочерью. "Какое еще решение могла принять Ирина, когда на ее глазах совращают сына, воруют... И это благодарность за все хорошее, что она сделала для этого ребенка. К сожалению, когда люди берут чужих детей на воспитание – это как в рулетке. Иногда гены берут свое...", – заключила представитель певицы.

Жизнь Анастасии не ложилась. некоторое время назад она работала стриптизершей, однако сейчас оставила это занятие. "Других профессиональных навыков, чтобы заработать средства для существования, у нее не. Она ходит по телеканалам и за деньги вместе с бывшим мужем Ирины пытается облить певицу грязью", – заявила Лера Тувина.

При этом, когда Тувина встретилась с приемной дочерью артистки на одном из ток-шоу, та пообещала прекратить спекулировать на имени Ирины Понаровской. Но на деле ничего не изменилось – Кормышева и Родд продолжают ходить по ток-шоу и зарабатывают, по словам Тувиной, "немалые деньги на лжи" о певице.

"Ирина не смотрит такие программы. Я ей рассказала, что была такая передача. Ирина равнодушно заметила: "Если будет время, посмотрю в интернете. Хотя мне абсолютно неинтересны эти люди, и тратить на них свое время и здоровье совершенно неправильно". Ирина сейчас вся в своем внуке (Эрику – три года. – Прим. ред.) и в той жизни, которая ей приносит удовольствие", – рассказала Тувина.

Сама Понаровская не горит желанием ходить по ток-шоу и мелькать на экранах. "Она никуда не исчезала. Ирина живет в Санкт-Петербурге, воспитывает прекрасного внука. Год назад ушла из жизни ее мама, поэтому ей было не до всего. Она два года боролась за жизнь мамы", – цитирует представителя Понаровской сайт "Комсомольская правда".