Беременная любовница Алибасова пригрозила расправой ясновидящей

После публикации на портале Dni.Ru прогноза таролога с ней случилась истерика. В дело вмешалась полиция.

Новость о том, что 70-летний продюсер Бари Алибасов станет отцом, поразила поклонников. Бизнесвумен Ляна Фридман заявила, что беременна от него. А Бари заявил: "Люблю Ляну и жить без нее не могу. Трогаю ее животик. Мне кажется, что там будет двойня. Я хочу от нее четверых. Потомство мне нужно: дети – это всегда счастье. Так что пусть рожает!"

Но в сенсацию поверили не все. Знаменитая ясновидящая Марианна Абравитова раскинула карты, посмотрела на положение звезд и твердо сказала: "Беременности нет и быть не может. Стопроцентная пиар-акция. Карты показывают, что эта Ляна Фридман – большой мыльный пузырь. Все ее миллионы и состояние – вымысел. И от Бари Алибасова она не беременна. Я бы посоветовала даме пиариться на чем-то другом".

Решив отстоять свою честь, Фридман разразилась потоком брани в адрес колдуньи. А потом и вовсе перешла к прямым угрозам. В итоге Абравитова была вынуждена обратиться в полицию – она всерьез опасается за свою жизнь.

"После публикации на портале Dni.Ru моего тарологического прогноза на мой мобильный телефон в форме СМС-сообщений стали поступать угрозы физической расправой, – отметила провидица. – Угрозы я воспринимаю реально, поскольку Ляна Фридман имеет обширные связи и способна ради собственного пиара причинить мне реальный вред. На основании изложенного прошу провести проверку и привлечь ее уголовной ответственности".