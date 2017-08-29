Тимати поразил вопиющей безграмотностью

Знаменитый хип-хоп-исполнитель Тимати выпустил клип на песню "Дорога в аэропорт". Ролик вызвал неоднозначные отзывы.

Клип опубликован на YouTube-канале исполнителя 29 августа. За короткое время видео собрало более 220 тысяч просмотров.

Однако поклонники уличили Тимати в безграмотности. Дело в том, что в конце музыкального видео артист передает девушке прощальное послание, написанное с грамматическими ошибками.

В частности, в письме присутствуют слова "на краю пропости" и "в прочем как всегда". На это обратили внимание пользователи Сети и раскритиковали рэпера.

"Тимур!!! Откуда ошибки в записке из клипа????", "Пропость))", "В конце клипа в письме ошибка))) "на краю пропАсти"! Стыдно, Тима!!!", "Тимати, клип, как всегда, шикарен!!! Но в конце клипа, в письме слово "пропасть" написано с ошибкой. Надеюсь, это фишка такая!" – пишут в Instagram поклонники рэпера. "Ну, во-первых: пропАсть. Письмо дикое, конечно. Увольняй редакторов", – предложили Тимуру.

Публикация от Black Star (@timatiofficial) Авг 25 2017 в 10:40 PDT

Но, разумеется, были и те, кто остался от нового клипа в полном восторге, то ли не заметив ошибок, то ли просто их проигнорировав. "Супер!!! Мне эта песня и раньше очень нравилась, а с твоим речитативом вообще заиграла по-новому", "Как всегда на высоте", "Это просто супер!!! Тимур, удачи вам!!! Отличный выбор песни!!!" – похвалили исполнителя фанаты.

