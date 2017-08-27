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Гости устроили из свадьбы дочери Турецкого концерт

Торнике Церцвадзе и Сарина Турецкая. Фото: instagram.com/georgiano
В Москве сочлись узами брака наследник грузинской ресторанной империи GG Group 22-летний Торнике Церцвадзе и 20-летняя дочь Михаила Турецкого Сарина. Судя по количеству гостей – на праздник пришло 800 человек – это было не скромное семейное торжество, а настоящий концерт на уровне Кремлевского дворца.
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Торжественная церемония, сместившая восемь сотен гостей, проходила в банкетном зале "Европейский", передает Tatler. За украшение помещения отвечал художник-постановщик Геннадий Самохин, чьему авторству принадлежат декорации на Прямой линии с Владимиром Путиным. Распорядком праздника заведовал режиссер Георгий Новиков. Стартовал праздник с показа короткометражного фильма с влюбленными в главных ролях.

 

Поздравить молодых заехал Владимир Мединский ������#МинистрКультуры #SorikTornike #МихаилТурецкий

Публикация от Хор Турецкого (@turetsky_choir)

 

В звездных гостях свадьбы засветились Иосиф Кобзон, Николай Басков, рэпер L'One, Эммануил Виторган, Михаил Барщевский, Александр Ревва, Стефания Маликова, министр культуры Владимир Мединский и даже космонавт Алексей Леонов. Ведущим мероприятия был Андрей Малахов, передает сайт "Комсомольская правда".

Молодым дарили самые разнообразные роскошные подарки. Но самым запоминающимся, пожалуй, стал презент от Михаила Барщевского, который передал изумленным молодым пуд (чуть больше 16,3 килограмма) соли. "Нам такой подарок с женой Олей сделали 42 года назад, на свадьбу. И слова были такие – пока вы все это не используете, вы не должны разводиться. И действительно, пока мы все это не использовали, мы не разводились. А потом уже было поздно разводиться. Думаю, лет на 40 вам хватит", – объяснил он.

Дарили подарки и гостям свадьбы. Каждому вручили по бутылке грузинского вина с фотографией молодых на этикетке, а также две палочки чучхелы. Все гости заметили, насколько роскошной получилась свадьба, благодря участию звездных гостей и выдающихся музыкальных ансамблей, превратившаяся в своеобразный концерт. Однако на этом молодые не останавливаются – в их планах закатить пир горой в Грузии, а потом наслаждаться обществом друг друга на островах.

Автор: Геннадий Куприянов27 августа 2017, 18:05

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