Гости устроили из свадьбы дочери Турецкого концерт

В Москве сочлись узами брака наследник грузинской ресторанной империи GG Group 22-летний Торнике Церцвадзе и 20-летняя дочь Михаила Турецкого Сарина. Судя по количеству гостей – на праздник пришло 800 человек – это было не скромное семейное торжество, а настоящий концерт на уровне Кремлевского дворца.

Торжественная церемония, сместившая восемь сотен гостей, проходила в банкетном зале "Европейский", передает Tatler. За украшение помещения отвечал художник-постановщик Геннадий Самохин, чьему авторству принадлежат декорации на Прямой линии с Владимиром Путиным. Распорядком праздника заведовал режиссер Георгий Новиков. Стартовал праздник с показа короткометражного фильма с влюбленными в главных ролях.

Поздравить молодых заехал Владимир Мединский ������#МинистрКультуры #SorikTornike #МихаилТурецкий Публикация от Хор Турецкого (@turetsky_choir) Авг 26 2017 в 2:02 PDT

В звездных гостях свадьбы засветились Иосиф Кобзон, Николай Басков, рэпер L'One, Эммануил Виторган, Михаил Барщевский, Александр Ревва, Стефания Маликова, министр культуры Владимир Мединский и даже космонавт Алексей Леонов. Ведущим мероприятия был Андрей Малахов, передает сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Авг 26 2017 в 11:33 PDT

Молодым дарили самые разнообразные роскошные подарки. Но самым запоминающимся, пожалуй, стал презент от Михаила Барщевского, который передал изумленным молодым пуд (чуть больше 16,3 килограмма) соли. "Нам такой подарок с женой Олей сделали 42 года назад, на свадьбу. И слова были такие – пока вы все это не используете, вы не должны разводиться. И действительно, пока мы все это не использовали, мы не разводились. А потом уже было поздно разводиться. Думаю, лет на 40 вам хватит", – объяснил он.

Публикация от Хор Турецкого (@turetsky_choir) Авг 26 2017 в 2:12 PDT

Дарили подарки и гостям свадьбы. Каждому вручили по бутылке грузинского вина с фотографией молодых на этикетке, а также две палочки чучхелы. Все гости заметили, насколько роскошной получилась свадьба, благодря участию звездных гостей и выдающихся музыкальных ансамблей, превратившаяся в своеобразный концерт. Однако на этом молодые не останавливаются – в их планах закатить пир горой в Грузии, а потом наслаждаться обществом друг друга на островах.