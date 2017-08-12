Садальский о скандале с Малаховым: Вот так предают друзей

Первая передача "Пусть говорят" под руководством ведущего Дмитрия Борисова должна выйти уже в понедельник, 14 августа. Звездный сплетник Станислав Садальский гадает, кто же отказался предавать Малахова и не придет на эфир.

Не секрет, что запись новых выпусков ток-шоу "Пусть говорят" уже началась. По мнению Садальского, многие знаменитые сотрудники Первого канала откажутся присутствовать на первой передаче, посвященной уходу Андрея Малахова.

"Уверен - Познера, Вани Урганта, Доренко, Пугачевой... не будет! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим .ред.)", – написал он в своем блоге. По его словам, отказались прийти на запись передачи все "значимые люди". "Дикторы-ведущие – не в счет. (им приказали, хотя Эрнст пистолет у виска, наверняка, не держал)", – уточнил он.

Садальский добавил, что многие придут только для того, чтобы засветиться на Первом канале, который, по его мнению, все еще остается лучшим в России. "Вот так предают друзей. Смотрим в понедельник в 19.50 на предателей, предупреждаю, если вас уволят, они и с вами так же поступят, как с Андреем", – заключил он.

Напомним, фотографии с записи первого выпуска программы "Пусть говорят" под руководством ведущего Дмитрия Борисова уже появились в социальных сетях. Например, видео с места события записала сотрудница Первого канала Екатерина Андреева.

"Вот сейчас в этой студии будет раскрыта тайна Андрея Малахова, я сама ничего не знаю", – заявил она. Андреева предположила, что с нее возьмут подписку о неразглашении информации о передаче до 14 августа.