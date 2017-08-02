В окружении Леонтьева опровергли его пластику
"Валерий Леонтьев не делал пластических операций, которые ему приписали. Эксперт позволил себе ряд домыслов по поводу того, какие изменения якобы внес в свою внешность народный артист России. В частности, было высказано утверждение, что он сделал ряд пластических операций для изменения внешности. Но хирург не владеет достоверной информацией об том, изменял ли когда-либо свою внешность Валерий Леонтьев. Все перечисленные в публикации виды пластических операций не имеют к внешности артиста никакого отношения. Перепечатка данной статьи другими изданиями может привести к судебным искам", – заявил Чигирев.
Напомним, что первый сольный концерт Валерия Леонтьева состоялся 9 апреля 1972 года во Дворце культуры шахтеров и строителей Воркуты. В 1981 году он впервые принял участие в финале фестиваля "Песня года".
На счету Валерия Леонтьева 23 студийных альбома и множество музыкальных премий. На сегодняшний день он удостоен звания Народного артиста России, является Кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени, обладателем ордена "Почета" и ордена "Дружбы".
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