В окружении Леонтьева опровергли его пластику

На прошлой неделе на сайте Dni.ru была размещена публикация "Что случилось с лицом Валерия Леонтьева". Наш эксперт, пластический хирург одной из московских клиник, про запросу редакции изучила фотографии артиста разных лет, и на основании видимых изменений внешности сделала предположение, какими процедурами певец мог бы добиться подобных трансформаций. Однако, спустя сутки в редакцию поступило опровержение от директора Леонтьева – Бориса Чигирева.

"Валерий Леонтьев не делал пластических операций, которые ему приписали. Эксперт позволил себе ряд домыслов по поводу того, какие изменения якобы внес в свою внешность народный артист России. В частности, было высказано утверждение, что он сделал ряд пластических операций для изменения внешности. Но хирург не владеет достоверной информацией об том, изменял ли когда-либо свою внешность Валерий Леонтьев. Все перечисленные в публикации виды пластических операций не имеют к внешности артиста никакого отношения. Перепечатка данной статьи другими изданиями может привести к судебным искам", – заявил Чигирев.

Напомним, что первый сольный концерт Валерия Леонтьева состоялся 9 апреля 1972 года во Дворце культуры шахтеров и строителей Воркуты. В 1981 году он впервые принял участие в финале фестиваля "Песня года".

На счету Валерия Леонтьева 23 студийных альбома и множество музыкальных премий. На сегодняшний день он удостоен звания Народного артиста России, является Кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени, обладателем ордена "Почета" и ордена "Дружбы".