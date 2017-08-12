Как своевольная дочь довела Муслима Магомаева

Вдова Муслима Магомаева Тамара Синявская рассказала об отношениях эстрадного певца с дочерью. Как оказалось, исполнитель возлагал на нее большие надежды, но им было не суждено сбыться.

Семейные тайны Синявская раскрыла во время записи документального фильма "Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя". По ее словам, в жизни прославленного исполнителя было три любви: музыка, жена и единственная дочь Мария. Певец надеялся, что наследница пойдет по его стопам, но она решила поступить иначе.

Синявкая заявила, что как музыкант Магомаев сожалел о том, что его дочь не начала эстрадную карьеру. "Он никогда ни на кого не давил. И на выбор Марины не влиял, но досадовал. Потому что она – талантливая девочка, и у нее были музыкальные способности. И Муслим часто досадовал: как же так, из музыкальной семьи, а путь предков не продолжила", – уточнила она.

Вдова Магомаева отметила, что Марина прекрасно играла на рояле. Чем именно занимается наследница известного певца остается загадкой: она живет в США и редко общается с журналистами.

Публикация от М. Магомаев и Т. Синявская (@muslim_tamara) Авг 9 2017 в 11:43 PDT

Напомним, ранее Марина делилась с репортерами воспоминаниями об отце. По ее словам, он любил балагурить. "В Баку снег редкое явление, а когда я родилась выпал снег, и папа назвал меня Снегурочкой. Это имя прикрепилось ко мне. Я была маленькой, а папа казался мне высоким и очень веселым", – рассказала она.

Муслим Магомаев умер в 2008 году. Выход документальный ленты "Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя" приурочен ко дню рождения певца – 17 августа 2017-го ему могло бы исполниться 75 лет.