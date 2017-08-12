Как своевольная дочь довела Муслима Магомаева
Семейные тайны Синявская раскрыла во время записи документального фильма "Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя". По ее словам, в жизни прославленного исполнителя было три любви: музыка, жена и единственная дочь Мария. Певец надеялся, что наследница пойдет по его стопам, но она решила поступить иначе.
Синявкая заявила, что как музыкант Магомаев сожалел о том, что его дочь не начала эстрадную карьеру. "Он никогда ни на кого не давил. И на выбор Марины не влиял, но досадовал. Потому что она – талантливая девочка, и у нее были музыкальные способности. И Муслим часто досадовал: как же так, из музыкальной семьи, а путь предков не продолжила", – уточнила она.
Вдова Магомаева отметила, что Марина прекрасно играла на рояле. Чем именно занимается наследница известного певца остается загадкой: она живет в США и редко общается с журналистами.
Напомним, ранее Марина делилась с репортерами воспоминаниями об отце. По ее словам, он любил балагурить. "В Баку снег редкое явление, а когда я родилась выпал снег, и папа назвал меня Снегурочкой. Это имя прикрепилось ко мне. Я была маленькой, а папа казался мне высоким и очень веселым", – рассказала она.
Муслим Магомаев умер в 2008 году. Выход документальный ленты "Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя" приурочен ко дню рождения певца – 17 августа 2017-го ему могло бы исполниться 75 лет.
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