Кто опекает трехлетнего сына Пугачевой

Крестная рассказала о детях Примадонны. По ее словам, эти малыши уникальны.

Алла Пугачева и Максим Галкин остаются одной из самых обсуждаемых пар в стране. Даже их трехлетние дети стали звездами: за ними следят папарацци, у них есть аккаунты в соцсетях с тысячами подписчиков.

"На мой взгляд, Гарик с Лизочкой – уникальные дети, – заявила крестная Гарри Галкина, дизайнер Мила Ставицкая. – Алла Борисовна и Максим разговаривают с Гарри и Лизой как со взрослыми, не сюсюкаются. Впрочем, в интеллигентной семье иначе и быть не может".

☀️☀️ #елизаветагалкина #гарригалкин #максимгалкин #аллапугачева @alla_orfey @maxgalkinru Публикация от Гарри и Лиза Галкины�������� (@harry_and_liza) Июл 23 2017 в 12:30 PDT

По словам Милы, у малышей очень много увлечений. "Лиза прекрасно плавает. Они с Гарри изучают иностранные языки. Еще Гарик любит все, что связано с техникой, любит мастерить. Хохотушчик, веселый парень. А Лизочка – ярко выраженный лидер. Мне кажется, Лиза более бойкая. Она уже очень самостоятельная, опекает брата", – цитирует Ставицкую "КП".

Публикация от Гарри и Лиза Галкины�������� (@harry_and_liza) Июл 21 2017 в 1:47 PDT

Несмотря на звездный статус малышей, они скромные, воспитанные и радуются любым подаркам, заверила дизайнер. "Я им привожу иногда книжки, мягкие игрушки. Гарри любит машинки, а Лизонька – самолетики", – рассказала она.

Публикация от Гарри и Лиза Галкины�������� (@harry_and_liza) Май 14 2017 в 3:28 PDT

О том, что у 64-летней певицы и 37-летнего шоумена родилась двойня, пресса сообщила 6 октября 2014 года. Позже стало известно, что их рожала суррогатная мать под чутким наблюдением российского акушера-гинеколога Марка Курцера.