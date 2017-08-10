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У располневшей Самбурской появился второй подбородок

Настасья Самбурская. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Актриса жалуется, что ее "разнесло". Но, к счастью, она быстро может вернуться в форму.
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Кажется, Настасья Самбурская выглядит идеально – правильно питается, занимается спортом. Однако все не так просто. "Я не то чтобы склонна к полноте, но переедаю периодически, – призналась актриса. – Люблю, как все живые люди, и булочку иногда съесть".

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Самбурская откровенно о рождении ребенка

 Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

"Недавно была с друзьями в Таиланде, а ребята, мужики, – они же жрут, когда хотят и что хотят, и я за компанию ела поздно. А у меня такой организм – мне нельзя есть вечером. И меня немножко разнесло, – вздохнула Самбурская. – Два кило, но на мне они очень заметны сразу. Второй подбородок моментально проявляется".

"В общем, нужно постоянно себя поддерживать. Просто есть люди от природы сухие, а мне нужно следить за питанием постоянно", – подчеркнула Настасья. 

По словам актрисы, ходить в тренажерный зал получается далеко не всегда: "Когда начинается работа, совместить съемки и спорт достаточно сложно. Если начинается съемочный период – все, о спортзале можно забыть. В проекте "Две жены" съемки начинались в четыре часа дня и продолжались до четырех часов утра. Какие уж тут тренировки!"

Небось жрёшь на ночь, да? ☺

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)

Делиться с поклонниками секретной диетой звезда отказалась. "Я все знаю о правильном питании, но я не нутрициолог (специалист, занимающийся всем, что связано с организацией питания человека по научным канонам. – Прим. ред.). Есть люди, посвятившие всю жизнь диетологии, а я кто такая?" – цитирует Самбурскую журнал "ОК!".

Автор: Иван Губкин10 августа 2017, 14:11
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