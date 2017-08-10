Фриске показала сочную фигуру в купальнике

Больше двух лет прошло со дня смерти Жанны Фриске, и боль утраты постепенно утихает. В микроблоге сестры певицы, Натальи Фриске, появляется все больше снимков, на которых она светится от счастья.

"Скучаю по нашему отдыху на Бали", – подписала фотографию с мужем на фоне моря девушка.

"Наташенька, вы такая красивая пара! А главное – счастливая! Любви Вам и гармонии!", "Фото улетное", "Вау, Наташ, ты почему такую красоту скрывала? Вы идеальны, ребят. Фигурки у вас с Жанкой – высший класс", "Такая женственная!", – восхитились публикацией поклонники семьи Фриске.

Интернет-пользователи нередко путают Наталью со звездной сестрой. ""Думала Жанночка, листая ленту", – написала одна из подписчиц.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Авг 9 2017 в 5:44 PDT

"Извините, дело не мое, конечно, но почему вы не рожаете детишек? Столько лет вместе. Представляете, сколько бы счастья было бы у Ваших родителей? Понянчили бы хотя бы ваших детей, отвлеклись бы немного от горя своего!", – деликатно поинтересовалась другая. Этот вопрос Наталье задают не впервые, но девушка будто умышленно игнорирует его.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет, не дожив несколько недель до 41 года. В середине 2013 года звезда и ее близкие люди узнали о страшном диагнозе. Жанна изо всех сил боролась с болезнью. Долгое время она проходила лечение в больницах всего мира. Врачи практически сразу объявили о том, что ей осталось жить всего несколько лет, но Фриске не сдавалась. После того, как вся страна узнала о болезни, "Первый канал" устроил сбор средств на лечение певицы. За несколько часов было собрано больше 30 миллионов рублей. А в целом – 65 миллионов. Эта сумма превышала необходимую, поэтому певица пожертвовала оставшуюся часть детям с онкологическими заболеваниями. До сих пор идут судебные тяжбы относительно судьбы этих денег после смерти певицы.

Публикация от Жанна Фриске Zhanna Friske (@friskefan) Фев 19 2017 в 2:12 PST



