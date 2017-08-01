Кальчева прошлась по роману Баскова с Лопыревой

Еще несколько месяцев назад Басков говорил о своей любви к певице Софии Кальчевой, и тут, как наваждение, появилось заявление артиста о свадьбе с Викторией Лопыревой. Кальчева долго не комментировала произошедшее, но теперь решила прервать молчание.

"Мы не расстались резко. Для себя мы уже давно все решили, просто все лишь сейчас об этом узнали. Я хотела бы, чтобы возле меня был мужчина, который бы больше времени посвящал мне. Мы с Николаем много разговаривали, и он мне сказал, что хочет жениться и обязательно завести детей, и не одного. Он хотел, чтобы я родила. Я к этому не готова. Мне пока достаточно моего ребенка", – рассказала бывшая любовь певца.

Софи уверяет, что понимает Николая и хочет, чтобы у него все сложилось хорошо. "Сейчас я думаю, что Лопырева ему больше подходит. Они давно знакомы и виделись на работе даже чаще, чем мы с Колей. А я все-таки человек более семейный. Получается, что я просто сидела дома и ждала Колю", – цитирует певицу сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Софи! Кальчева (@sofikalcheva) Июл 30 2017 в 4:01 PDT

Софи призналась, что именно Басков раскрепости ее: "Когда мы снимали первый клип, мне надели такие узкие короткие шорты – я думала, что сгорю от стыда. А он: ты что, давай не стесняйся, ты же артистка".

Дело в том, что Софи выросла в Казахстане, где непозволительны даже короткие юбки. А Николаю нравилось, когда любимая надевала сексуальные наряды. "Он просил кутюрье Владимира Середина, чтобы он сделал Кальчевой костюм. "Такой, чтобы очень мало ткани было! Тело хорошее, зачем его прятать?"", – вспоминает певица.

Девушка рассталась с Басковым на дружеской волне. "Он подарил мне песню, помогал с репертуаром, мы снимаем клип, надеюсь, дальше продолжим работу. Дай бог, чтобы ничего не поменялось, потому что у Коли сейчас непростой период. Такое бывает у мужчин, когда им исполняется 40 лет. У нас нет друг на друга обид. Мы с Николаем общаемся, перезваниваемся. Кстати, он меня даже на свадьбу пригласил", – заключила Софи.