У сына Рыбина и Сенчуковой проблемы со здоровьем

Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин и певица Наталья Сенчукова рассказали о проблемах их сына со здоровьем. Молодому человеку пришлось бросить спорт.

Сын звезд российской эстрады, Василий, долгое время занимался каратэ. "Я фанател от этого боевого искусства, но потом у меня начало болеть буквально все", – пожаловался молодой человек.

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Рыбин и Сенчукова рассказали, что из-за спорта у их сына нашлось множество проблем со здоровьем. "Мы с Наташей думали, что спорт – это занятие полезное, а оказалось, нет. Сын заработал себе проблемы с голеностопом, коленями, бедром, локтями", – заявили они во время записи передачи "Пока все дома" на Первом канале.

Сам Василий считает, что не зря отдал практически все детство боевому искусству. По его словам, навыки, полученные в прошлом, ему очень помогают. "Там, где я сейчас учусь, гибкость очень нужна. А на каратэ у нас была растяжка", – заявил он.

enter; width:100%;"> Публикация от Наталья Сенчукова (@natalasenchukova) Ноя 8 2016 в 7:55 PST

Напомним, сын Рыбина и Сенчуковой также решил связать свою жизнь с творческой профессией. Он учится на режиссера цирковых и театрализованных представлений, а также является участником популярной рок-группы.

Как писали Dni.Ru, Василий не очень похож на своих родителей. "А еще он подкачанный, а в кого он у нас? Мы думаем, что это продукты питания в этом виноваты. Он у нас кушает хорошо, пьет козье молоко", – рассказала Сенчукова.