Галкин шокировал откровенной фотографией

Юморист Максим Галкин в очередной раз удивил поклонников неожиданной фотографией. Необычным снимком он поделился с подписчиками социальной сети Instagram.

На опубликованном кадре Галкин в одних плавках застыл в воздухе в позе мастера восточных единоборств. Многие пользователи Сети были шокированы таким откровенным снимком.

"Максим до чего ты хорош в прыжке, красавец и очень способный человек", – удивились способностям юмориста пользователи Instagam. "Куда дел животик?" – вопрошает другой комментатор. "Джеки Чан", – шутит третий.



enter; width:100%;"> Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 8 2017 в 10:14 PDT

Отметим, что снимок Галкина оценили порядка 90 тысяч человек. Многие были восхищены тем, как мужу Пугачевой удается поддерживать такую хорошую физическую форму.

Как писали Dni.Ru, юморист практически ежедневно радует подписчиков новыми публикациями. Например, недавно он записал видео-пародию на депутата Госдумы Владимира Жириновского.

"Звездам с понтами на частных самолётах посвящается!", – написал он. Ролик посмотрели более миллиона раз.