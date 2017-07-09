Галкин шокировал откровенной фотографией

Эксклюзив Особое мнение Интервью На Пугачеву набросились из-за шумных кутежей Звезда "Дома-2" стала мамой

Выбор читателей

Из прощания с Олегом Яковлевым устроили светскую тусовку
Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Звезды "Дома-2" разбились на курорте
Джигурда и Анисина всех обманули
Голый муж Пугачевой поиздевался над Боней и Нагиевым
Кончаловский об отключении Маши от системы жизнеобеспечения
партнеры
Воскресенье 9 июля
Лента новостей
17:56
На МКАД мотоцикл столкнулся с двумя машинами
17:29
Дочь Глазунова назвала место его похорон
16:30
На зеленой ветке московского метро случился сбой
16:21
Президентом "Нашествия" стал Сергей Шнуров
16:04
В Москве из окна общежития РУДН выпал человек
15:51
Вашингтон отчитал Порошенко за бардак в Донбассе
15:29
Олимпийского чемпиона заподозрили в употреблении допинга
14:53
На выборах президента "Нашествия" идет подсчет голосов
14:38
В центре Москвы поймали торговца орденами
14:22
В тренера "Кубани" во время матча ударила молния
13:47
Неуклюжий Трамп не смог вернуть фуражку солдату (видео)
13:33
Путин выразил соболезнования семье Глазунова
13:13
Саммит G20 под звуки поцелуев
12:57
Раскрыта тайна странной смерти россиянки на Крите
12:16
Дворкович отжег на свадьбе у Овечкина и Шубской (видео)
12:02
В Барнауле на ребенка напал волк
11:58
Движение по Тверской улице открыли раньше срока
11:39
В Подмосковье в пятиэтажке прогремел взрыв
11:25
Скончался художник Илья Глазунов
11:22
Вдова о последних часах жизни Носика
11:01
Умер журналист Антон Носик
10:14
Стычку Путина и Трампа разобрали по минутам
09:58
Жизнь и смерть последней воровки в законе
18:02
Стала известна страна-хозяйка саммита G20 в 2018-м
18:02
Под Екатеринбургом разбился свадебный кортеж (видео)
17:57
Чемпионы мира сыграли в футбол с Общественной палатой
17:47
Глава Южной Осетии попал в ДТП
17:33
Путин раскусил Трампа
17:28
Сергей Шнуров лидирует на выборах президента "Нашествия"
17:13
Вместе с потеплением в Москву вернутся жуткие бури
17:05
Пресс-конференция Путина на саммите G20 (видео)
16:52
В Петербурге похоронили писателя Даниила Гранина
16:35
Кузнецова поздравила россиян с Днем семьи
16:20
Самые яркие пары на G20
16:07
"Субботник" Навального проводят бомжи и гей-активисты
15:55
Деловые линии: грузы находятся либо в пути либо выданы
15:48
Как растет сын Жанны Фриске
15:36
В Киеве в жилом доме прогремел взрыв
15:28
Названо место проведения G20 в 2019 году
14:41
Трамп наивно клюнул на удочку Путина
14:31
Макрон опоздал на встречу с Путиным
14:18
В Москве обокрали известного музыканта
14:10
Челябинец закопал расчлененного ребенка и помог его найти
14:03
Россияне признаются в любви в центре Москвы
13:43
Под Калугой дети подорвались на гранате
13:24
В детском саду под Калининградом нашли взрывчатку
12:56
Девушка перепутала охранника президента с Путиным (видео)
12:51
В Германии ограбили футболиста "Локомотива"
12:36
Скандалист Трамп перессорил участников G20
12:30
В Казахстане нашли тело пропавшего мальчика из России
12:13
Судьбу Украины решили без Порошенко
11:44
В Казахстане пропал 6-летний мальчик из России
11:27
Этуш заново учится ходить из-за страшной травмы
11:21
На Крите расследуют таинственную гибель россиянки
10:57
Сколько будет жарких дней летом в Москве
10:51
Первая леди США пыталась сорвать переговоры с Путиным
10:38
Пожилая жена Макрона удивила странным нарядом
10:30
Панин получил новую работу после скандала
10:15
Трамп провалился на G20
10:04
В Гамбурге Путин встретился с Макроном и Меркель
23:01
Эксперты поддержали новый порядок в Госдуме
21:55
В движении поездов на Ленинградском направлении ОЖД случился сбой
21:52
Лавров поставил на место дерзкого журналиста
21:51
Похудевшую Нетребко без юбки сравнили с Памелой Андерсон
21:50
Лайма Вайкуле связалась с 67-летним рокером
21:37
Владимир Путин познакомился с Меланьей Трамп
21:28
Фигуранты дела о крушении Falcon главы Total попали под амнистию
21:10
В Тамбове на авиашоу разбился самолет (видео)
20:57
У Яны Чуриковой уменьшилась грудь из-за страшной болезни
20:55
Модель смыло волной во время съемок (видео)
20:40
О чем договорились Путин и Трамп
20:30
Портрет Путина разглядели из космоса
20:21
Самбурская выберет супруга из трех любовников
20:12
Язвительный муж Пугачевой раскричался в частном самолете
19:56
Пресс-конференция Лаврова на саммите G20
19:55
Оральный секс грозит страшной инфекцией
19:49
Силуанов попал в передрягу на саммите G20
19:31
Путин и Трамп беседовали вдвое больше положенного
19:16
В Петербурге капитан судна пойдет под суд после столкновения с мостом
18:53
Челябинская белка стала сотрудником МВД (видео)
18:38
Странности первой встречи Путина и Трампа
18:21
37-летняя актриса Александра Ребенок родила первенца
18:19
В Луганске произошла серия взрывов
18:16
Instagram беспорядочно блокирует аккаунты
18:03
ЧМ-2018 ускорил развитие Москвы
17:45
Дочь наплевала на обездвиженного Осина
17:31
В России придумали новый способ лечения гипертонии
17:21
Москвичей вылечат в "госпитале будущего"
17:15
Началась первая официальная встреча Путина и Трампа (видео)
17:02
Простак Трамп раскрыл все карты перед Путиным
16:50
Эрдоган и Си Цзиньпин окружили Путина на "семейном фото"
16:43
Дана Борисова на шикарной вилле жалуется на жизнь
16:34
Окровавленную Самбурскую сняли с полуголой девушкой
16:30
Госдума пересчитает пропускающих заседания депутатов
16:29
В гостях у звезды: Жасмин
16:27
Самолет с российскими футболистами экстренно пошел на посадку
16:07
Омского фермера скормили свиньям из-за 200 тысяч рублей
16:02
В Гамбурге полицию закидали коктейлями Молотова
15:59
Вдова Панина так и осталась одна
15:43
Назначен новый директор "Почты России"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сестра запретила говорить о Жанне Фриске
В гостях у звезды: Жасмин
Вдова о последних часах жизни Носика
Орлова показала запретное фото с Фриске
У Яны Чуриковой уменьшилась грудь из-за страшной болезни
Художника Глазунова погубил московский ураган
Шоу-бизнес

Галкин шокировал откровенной фотографией

Максим Галкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Юморист Максим Галкин в очередной раз удивил поклонников неожиданной фотографией. Необычным снимком он поделился с подписчиками социальной сети Instagram.

Продолжение: "Полиция" задержала Костюшкина
прочитано 5528 раз

На опубликованном кадре Галкин в одних плавках застыл в воздухе в позе мастера восточных единоборств. Многие пользователи Сети были шокированы таким откровенным снимком.

"Максим до чего ты хорош в прыжке, красавец и очень способный человек", – удивились способностям юмориста пользователи Instagam. "Куда дел животик?" – вопрошает другой комментатор. "Джеки Чан", – шутит третий.

enter; width:100%;">

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)

Отметим, что снимок Галкина оценили порядка 90 тысяч человек. Многие были восхищены тем, как мужу Пугачевой удается поддерживать такую хорошую физическую форму.

Как писали Dni.Ru, юморист практически ежедневно радует подписчиков новыми публикациями. Например, недавно он записал видео-пародию на депутата Госдумы Владимира Жириновского.

"Звездам с понтами на частных самолётах посвящается!", – написал он. Ролик посмотрели более миллиона раз.

Автор: Евгений Мышко9 июля 2017, 10:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Галкин променял Малахова на Нагиева

567

комментарии

Политика

Вашингтон отчитал Порошенко за бардак в Донбассе
Путин отбил яростные нападки Трампа
Лавров поставил на место дерзкого журналиста
Эксперты поддержали новый порядок в Госдуме

Шоу-бизнес

"Полиция" задержала Костюшкина (видео)
У сына Рыбина и Сенчуковой проблемы со здоровьем
Юрий Антонов признался в чувствах к известной актрисе
Галкин шокировал откровенной фотографией

Проишествия

Раскрыта тайна странной смерти россиянки на Крите
Силуанов попал в передрягу на саммите G20
Меланью Трамп заперли в немецком отеле
У Черного моря утонули три сестры

Lifestyle

Художника Глазунова погубил московский ураган
Этуш заново учится ходить из-за страшной травмы
Юрий Николаев назвал самых ярких выпускников "Утренней звезды"
Почему Нонна Мордюкова винила себя в смерти сына
Шоу-бизнес

Овечкин и Шубская сыграли шикарную свадьбу

Торжество прошло через год после регистрации брака
Шоу-бизнес

На Пугачеву набросились из-за шумных кутежей

Бывшие соседи звезды рассказали о громких праздниках
Общество

Вдова о последних часах жизни Носика

Тело отправлено в Мытищинский морг
Происшествия

Раскрыта тайна странной смерти россиянки на Крите

Предположительно, туристы отравились грбами

Гороскоп

Самбурская выберет супруга из трех любовников
Совет на выходные
Отношения Тарасова и Костенко под угрозой
Как спасти Евгения Осина

Фоторепортажи

Саммит G20 под звуки поцелуев
Как растет сын Жанны Фриске
Пожилая жена Макрона удивила странным нарядом
Эрдоган и Си Цзиньпин окружили Путина на "семейном фото"

Спорт

Знаменитая фигуристка пожаловалась на провалы в памяти
Теннисист съел муравья на матче Уимблдона (видео)
Медведева наказали за скандал в Лондоне
Липницкая показала фигуру после скандала с ожирением

Регионы

Президентом "Нашествия" стал Сергей Шнуров
Челябинец закопал расчлененного ребенка и помог его найти
В Тамбове на авиашоу разбился самолет (видео)
Омского фермера скормили свиньям из-за 200 тысяч рублей
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru