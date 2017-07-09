Галкин шокировал откровенной фотографией
На опубликованном кадре Галкин в одних плавках застыл в воздухе в позе мастера восточных единоборств. Многие пользователи Сети были шокированы таким откровенным снимком.
"Максим до чего ты хорош в прыжке, красавец и очень способный человек", – удивились способностям юмориста пользователи Instagam. "Куда дел животик?" – вопрошает другой комментатор. "Джеки Чан", – шутит третий.
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Отметим, что снимок Галкина оценили порядка 90 тысяч человек. Многие были восхищены тем, как мужу Пугачевой удается поддерживать такую хорошую физическую форму.
Как писали Dni.Ru, юморист практически ежедневно радует подписчиков новыми публикациями. Например, недавно он записал видео-пародию на депутата Госдумы Владимира Жириновского.
"Звездам с понтами на частных самолётах посвящается!", – написал он. Ролик посмотрели более миллиона раз.
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