Нагиев отказал Лепсу

Скоро певец и продюсер Григорий Лепс отметит юбилей. Однако шоумен Дмитрий Нагиев уже сейчас объявил, что на праздник к артисту не пойдет.

16 июля Григорию Лепсу исполнится 55 лет. Свой юбилей известный исполнитель планирует отметить на широкую ногу. О статусе будущего мероприятия говорит то, что Лепс планировал сделать ведущим Дмитрия Нагиева. Однако тот отказался.

"Я сейчас очень расстроен. Гриша позвонил пару дней назад и попросил провести его юбилей. А у меня настолько все плотно расписано... Я извинился. Вырвал у себя два оставшихся седых волоса, на что он сказал, что ему главное знать, что я жив-здоров и проведу его 60-летие. На что я ответил: "Окей, ставлю себе в график", – цитирует Дмитрия Нагиева Woman`s Day.

Телеведущий, актер, шоумен и секс-символ отечественного шоу-бизнеса весьма близок с юбиляром, однако о тесной мужской дружбе говорить не приходится. Тем не менее, у Нагиева и Лепса есть общие смешные истории. Одной из них Дмитрий поделился с представителями СМИ.

"Гриша подарил мне несколько пар своих знаменитых очков. Когда я его попросил подарить мне те, которые были в тот момент на нем, а не эту дешевку, он сказал: "Ты что, сдурел? На мне сейчас восемь тысяч евро!" Тогда я сказал: "Ну, хорошо, накопишь на программе и подаришь мне потом". Этого пока не случилось, но я надеюсь, что Григорий перейдет в разряд еще более добрых друзей, и очки за восемь тысяч евро у меня появятся", – со свойственным ему чувством юмора рассказал Нагиев.

Несмотря на то, что Дмитрий не сможет прийти на день рождения Григория, подарок он имениннику обязательно вручит. Шоумен отшутился: "Лучший мой подарочек – это я. Поэтому, думаю, напишу стишок. И это все из подарков, потому что мы живем небогато, да и жадность никто еще не отменял".