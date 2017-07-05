Актриса довела бывшую жену Домогарова до истерики

Бывшая супруга актера Александра Домогарова Наталья Громушкина дала интервью, в котором рассказала о работе и личной жизни. Актриса поведала, как звезда сериала "Моя прекрасная няня" Ольга Прокофьева довела ее до истерики своим подарком.

Наталья Громушкина не только успевает играть в театре, сниматься в кино, воспитывать 12-летнего сына Гордея и четырехлетнюю дочь Илиану, но и дает мастер-классы. Актриса прямо заявляет студентам, что "актерская профессия – удовольствие для богатых".

При этом Громушкина не скрывает, что и зрительскую благодарность трудно с чем-либо сравнить. Актриса даже рассказала такую историю: "После спектакля приходит в гримерку Оля Прокофьева. Показывает, что ей вручили. Мы просто упали. Ей подарили два пакетика майонеза! У нас истерика была. Я не буду сейчас произносить комментарии Ольги. Но явно небогатый человек принес самое дорогое, что у него было. Даже если он подарит тебе одно яблоко, это все равно очень трогательно. Ведь человеку так хотелось тебе сделать приятное!"

Наталья шесть лет счастливо замужем за актером Ильей Оболонковым, хотя, по признанию актрисы, она не рассчитывала на долгие, а тем более, семейные, отношения. "Илья настаивал. Я сказала, мол, хорошо, но при одном условии: если ты найдешь общий язык с моим сыном и, если он позволит, просить руки и сердца будешь у него. Уж не знаю, о чем они между собой говорили, но через несколько дней сын спросил: "Мам, когда уже свадьба и все такое?" Я удивилась, как быстро мужчины за моей спиной договорились! Ну и тот факт, что в нашей семье будет второй ребенок, бабушке сообщал Гордей. Я его потом спросила: как все прошло? Он ответил: "Хорошо. Бабушка до сих пор в шоке", – сообщила Громушкина в интервью WomanHit.

У актрисы есть увлечение, никак не связанное с профессией, которую она обожает. "Мое хобби – это кулинария. Я действительно получаю от этого удовольствие. В этом есть немножко ворожбы, немножечко колдовства в хорошем смысле этого слова. Когда ты для своих готовишь с любовью, становится еще вкуснее", – уверила Наталья Громушкина.