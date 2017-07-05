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Самбурская откровенно о рождении ребенка

Настасья Самбурская. Фото: GLOBAL LOOK press\Dmitry Golubovich
Актриса устала от людских пересудов ее личной жизни. Хотя она – пофигист по жизни.
прочитано 267 раз

Настасья Самбурская стала героиней нового острого проекта "Деньги или позор" на канале "ТНТ-4". Тимур Батрутдинов на этом шоу признался (чего не сделаешь ради пари сотен тысяч рублей, которые звездам там платят за скандальные откровения!), что однажды описался перед всем классом.

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"Со мной таких вопиющих случаев не было, – уверяет Самбурская. – У меня не всегда клеились отношения с одноклассниками, но я всегда могла постоять за себя. Даже когда они шли бить меня всей толпой, я находила дубину с гвоздями, начинала ею махать с остервенением, и она разлетались в разные стороны".

"Унизить меня не получится – я пофигист по жизни! – продолжает Настасья. – Мне можно говорить все, что угодно, – я не обращу на это внимания. Если проблему обратить в шутку, то она перестанет быть чем-то весомым".

По словам актрисы, ей надоели бесконечные людские пересуды – мол, почему она не заводит семью, не рожает. "Они никак не могут смириться с тем, что человек может быть счастлив, не имея детей и не будучи замужем. У меня складывается карьера и меня в жизни все устраивает. Но я ни в коем случае не агитирую строить карьеру и не рожать. Просто рожать нужно от человека, от которого ты хочешь завести ребенка, а не то, чтобы "вот, мне уже 30 лет, пойду-ка я рожу" и думать о том, как время поджимает", – цитирует звезду ежепремьерник "ТНТ-4". 

Напомним, что в 2016 году Самбурская, как говорили, состояла в отношениях с белорусским певцом Александром Ивановым. Сегодня ее сердце свободно. 

Автор: Иван Губкин5 июля 2017, 12:43
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Как менялась Настасья Самбурская

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