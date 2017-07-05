Самбурская откровенно о рождении ребенка

Актриса устала от людских пересудов ее личной жизни. Хотя она – пофигист по жизни.

Настасья Самбурская стала героиней нового острого проекта "Деньги или позор" на канале "ТНТ-4". Тимур Батрутдинов на этом шоу признался (чего не сделаешь ради пари сотен тысяч рублей, которые звездам там платят за скандальные откровения!), что однажды описался перед всем классом.

"Со мной таких вопиющих случаев не было, – уверяет Самбурская. – У меня не всегда клеились отношения с одноклассниками, но я всегда могла постоять за себя. Даже когда они шли бить меня всей толпой, я находила дубину с гвоздями, начинала ею махать с остервенением, и она разлетались в разные стороны".

"Унизить меня не получится – я пофигист по жизни! – продолжает Настасья. – Мне можно говорить все, что угодно, – я не обращу на это внимания. Если проблему обратить в шутку, то она перестанет быть чем-то весомым".

По словам актрисы, ей надоели бесконечные людские пересуды – мол, почему она не заводит семью, не рожает. "Они никак не могут смириться с тем, что человек может быть счастлив, не имея детей и не будучи замужем. У меня складывается карьера и меня в жизни все устраивает. Но я ни в коем случае не агитирую строить карьеру и не рожать. Просто рожать нужно от человека, от которого ты хочешь завести ребенка, а не то, чтобы "вот, мне уже 30 лет, пойду-ка я рожу" и думать о том, как время поджимает", – цитирует звезду ежепремьерник "ТНТ-4".

Напомним, что в 2016 году Самбурская, как говорили, состояла в отношениях с белорусским певцом Александром Ивановым. Сегодня ее сердце свободно.

