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Мать сыта по горло откровениями Максаковой

Мария Максакова. Фото: youtube.com
По всей видимости, Людмила Максакова порядком устала от многочисленных интервью своей дочери Марии. Приятель актрисы Станислав Садальский сообщил, что та спрашивала у него, как обратиться к дочери, чтобы та замолчала.
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Вся страна продолжает следить за непростыми отношениями двух незаурядных артисток – Людмилы и Марии Максаковых. О том, что у матери и дочери напряженное общение, стало известно относительно недавно. А откровенный рассказ Марии о том, как Людмила грязной губкой стирала с ее лица косметику, когда ей не было и 15 лет, запомнился многим.

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Людмила Васильевна Максакова

Людмила Васильевна Максакова актриса

"Я действительно тогда начала пользоваться косметикой, и маму, как я теперь понимаю, это раздражало, у нее появилась банальная профессиональная ревность. И она не то что смыла в ванной, она взяла грязную губку, которой моют посуду, и этой малоприятно пахнущей губкой попыталась смыть с меня макияж. Но я была достаточно крепкая и не позволила ей этого сделать. Если бы я хотела ей ответить, я могла бы, но я не отвечаю злом на насилие. Я стерпела. А вот унижение – да, мне было крайне неприятно. Я была "прикована" к инструменту – роялю, к музыкальной школе, к графику занятий и понимала, что мне придется жить с этой женщиной, какие бы моральные травмы она мне ни наносила. Но в неполных 18 лет я закрыла за собой дверь этого дома", – в недавнем интервью рассказала Максакова.

По всей видимости, откровения Марии порядком надоели Людмиле. Об этом сообщил друг актрисы Станислав Садальский. Он опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлен с Людмилой Максаковой.

"Смотрю на Людмилу и понимаю; -Жестокость – это черта характера добрых людей, она возникает когда об твою доброту начинают вытирать ноги. Спрашивает меня , как сказать дочери, что бы она ничего не говорила...?!😩😩😩😩😩 -Бесполезно об стенку горох..." – с горечью констатировал Садальский.

Автор: Наталья Аряева4 июля 2017, 16:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мария Максакова в жизни и на сцене

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