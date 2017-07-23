Наталья Фриске сообщила о раке

Сестра Жанны Фриске Наталья вновь столкнулась с раком. На этот раз заболевание ударило по ее подруге.

О проблемах в жизни близкой знакомой Фриске рассказала на своей странице в социальной сети Instagram. У ее подруги, которая воспитывает маленького сына, обнаружилась неоперабельная опухоль.

"Лимфома в левом желудочке сердца. Опухоль неоперабельная, лечение только медикаментозное", – сообщила Фриске. Она призвала всех неравнодушных помочь ее подруге в борьбе со страшным заболеванием.



Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Июл 22 2017 в 11:41 PDT

Пользователи социальных сетей с энтузиазмом восприняли призыв Фриске и готовы оказать всю посильную помощь. "Господи, спаси эту девочку, она должна жить и растить свою малышку!" – пишет один из комментаторов. "Прекрасный человек, мы с ней работали. Добрая и отзывчивая. Спаси и сохрани ее Бог!" – поддерживает другой.

Напомним, от рака умерла сестра Натальи Жанна. Популярная певица скончалась после длительной борьбы с этим заболеванием в 2015 году.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Июл 7 2017 в 4:31 PDT

Жанна Фриске узнала о своей болезни во время беременности. Первые симптомы начали появляться еще в 2013 году. В начале 2014-го ей диагностировали глиобластому – неоперабельную опухоль головного мозга.