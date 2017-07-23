Наталья Фриске сообщила о раке
О проблемах в жизни близкой знакомой Фриске рассказала на своей странице в социальной сети Instagram. У ее подруги, которая воспитывает маленького сына, обнаружилась неоперабельная опухоль.
"Лимфома в левом желудочке сердца. Опухоль неоперабельная, лечение только медикаментозное", – сообщила Фриске. Она призвала всех неравнодушных помочь ее подруге в борьбе со страшным заболеванием.
Пользователи социальных сетей с энтузиазмом восприняли призыв Фриске и готовы оказать всю посильную помощь. "Господи, спаси эту девочку, она должна жить и растить свою малышку!" – пишет один из комментаторов. "Прекрасный человек, мы с ней работали. Добрая и отзывчивая. Спаси и сохрани ее Бог!" – поддерживает другой.
Напомним, от рака умерла сестра Натальи Жанна. Популярная певица скончалась после длительной борьбы с этим заболеванием в 2015 году.
Жанна Фриске узнала о своей болезни во время беременности. Первые симптомы начали появляться еще в 2013 году. В начале 2014-го ей диагностировали глиобластому – неоперабельную опухоль головного мозга.
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