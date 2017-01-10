Глю'Ozа в откровенном купальнике перещеголяла Волочкову

Артистка Глюк'Ozа (Наталья Чистякова-Ионова) поразила поклонников непристойным купальником. По мнению пользователей Сети, склонная к обнажению певица перещеголяла даже Анастасию Волочкову.

Любительница смелых бикини, которые в народе называют "две ниточки", Анастасия Волочкова уже много лет эпатирует публику откровенными фото с отдыха. Балерина везде, где можно и нельзя, садится на шпагат и хвастается растяжкой.

Глюк'Ozа тоже имеет склонность к демонстрации своего тела. Певицу неоднократно ругали за слишком сексуальные и иногда, по мнению критиков, даже вульгарные наряды.

Фигуристая популярная артистка проводит отпуск во Вьетнаме. Она отправилась в бассейн в стильном белом купальнике. После заплыва Наталья устроила фотосессию и сквозь намокшую ткань продемонстрировала все свои сокровенные места.

Любители легкой эротики из числа поклонников звезды порадовались, а поборники нравственности в очередной раз принялись стыдить Глюк'Ozу за "разврат" и напоминать ей, что она – мать.

������������ Фото опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Янв 10 2017 в 12:13 PST

"Красиво, но точно озабоченная", "Перебор", "Волочкову переплюнула", "Наташа, ну Вы же мать и жена солидного человека. Что ж все фотки такого содержания выкладываете? У Вас проблемы в интимной жизни и Вы так компенсируете это такими постами? Ну все-таки что-то должно оставаться за кадром", "Видать муженек не удовлетворяет. Вот и выставляет си**ки пи**ки. Мать двоих девочек", – негодуют комментаторы.

Другие поют на редкость эффектной певице дифирамбы. "Красивая", "Супер)", "Прекрасный видок;))", "Шикарная фигура", "Огонь 🔥", "Секси Мама Наташа!!! Respect", "Идеальный пример женской красоты!" – восторгаются ценители прекрасного.

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 9 2017 в 5:29 PST

Напомним, безоговорочной звездной чемпионкой по смелым фото в бикини считается Анастасия Волочкова. Чтобы удерживать лидерство, эпатажная балерина регулярно принимает мыслимые и немыслимые позы и соблазняет почти 450 тысяч подписчиков своего Instagram откровенными снимками.