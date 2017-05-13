Бывший возлюбленный Собчак женится на стилисте

Хореограф, танцор и телеведущий Евгений Папунаишвили сделал предложение руки и сердца своей второй половинке – стилисту из Италии по имени Салима. Этот важный для себя шаг он оформил с размахом, встав на одно колено перед избранницей на стадионе в перерыве между таймами.

Танцор Евгений Папунаишвили решил сделать для своей возлюбленной роскошный романтический сюрприз, для чего пригласил ее на матч ЦСКА-Арсенал. Во время перерыва между таймами он вывел избранницу на поле и на глазах у целого стадиона, встав на одно колено, предложил ей выйти за него замуж. Девушка ответила согласием.

Отметим, на нежиданное развитие событий Евгений Папунаишвили намекал еще до начала матча. На своей странице в Instagram он выложил снимок со стадиона. "Особенно волнительно будет в перерыве😉😃❤️", – честно предупредил он. Поклонники по достоинству оценили его умение заинтриговать и привлечь интерес.

Публикация от Евгений Папунаишвили (@e_papunaishvili) Май 12 2017 в 8:28 PDT

Танцор поделился со своими подписчиками и видео с самим предложением, которое он сделал на итальянском и русском языках. Стадион воспринял предложение руки и сердца с восторгом. Растрогало это и саму девушку.

Публикация от Евгений Папунаишвили (@e_papunaishvili) Май 12 2017 в 2:46 PDT

"Сегодня особенный день в моей,нашей с @lasabrin жизни. Спасибо вам огромное за теплые поздравления🙏", – подписалЕвгений Папунаишвили. Также он выложил фотографию с обручальным кольцом, уже надетым на палец его избранницы. "Сказала ДА! Давно так не волновался)) Я счастлив!❤️💍", – признался он.

Публикация от Евгений Папунаишвили (@e_papunaishvili) Май 12 2017 в 12:24 PDT

Возлюбленная Евгения Папунаишвили Салима – стилист из Италии. Его отношения с предыдущей избранницей – телеведущей Ксенией Собчак – широко обсуждались в СМИ. Однако, тем не менее, пара рассталась и после этого никто из них не спешил делиться подробностями их отношений.