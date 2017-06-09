Невеста Тимати с голой грудью затмила Бузову

Невеста Тимати Анастасия Решетова сверкнула своим роскошным бюстом на зеленой ковровой дорожке премии МУЗ-ТВ, затмив всех участниц мероприятия и даже Ольгу Бузову в "голом" платье. Акулы пера посчитали, что у певца отличный вкус на девушек.

В Москве проходит 15-я премия МУЗ-ТВ. На красной дорожке мероприятия собрались лучшие из лучших представителей отечественного шоу-бизнеса. Певицы и актрисы продемонстрировали толпе фотографов и фан-клубов умопомрачительные наряды. Dni.Ru внимательно следят за развитием событий в "Олимпийском".

Невеста Тимати Анастасия произвела настоящий фурор в этот вечер. Фигуристая Решетова надела обтягивающий черный жакет на голое тело. При любом наклоне или повороте корпуса прелести брюнетки буквально выскакивали из тесной ткани.

Журналисты и пользователи Сети оценили на высший балл образ сексапильной подруги рэпера, который, вероятно, привык к такой красоте и держался невозмутимо.

"Вот это я понимаю – грудь, а не то, что часом раньше показала Бузова", "Размер даже не третий, четвертый, наверное? И меня это волнует куда как больше, чем кому там достались тарелки Муз-Тв", "У Тимати глаз – алмаз на девчонок. Алена Шишкова сегодня тоже выглядела роскошно. У бывшей белый костюм, у нынешней – черный, видимо, Тимати им дресс-код диктует", – активно обсуждают зазнобу певца комментаторы в соцсетях.

Публикация от �� ТАРАКОСТИ БУЗОВОЙ [20800] (@mokka_life) Июн 9 2017 в 8:57 PDT

Поборники нравственности, как обычно, принялись ругаться. "Отвратительно, как достали эти си**ки напоказ, ж**ы, губы-утки😱", "У нее и так с фигурой все в порядке )) зачем ещё и так открыто 😬", "Создается впечатление, что Тимати Решетову как ширму использует. Особенно заметно было в прямом эфире, он ее в сторону отодвинул и разговаривал дальше. Она стояла в стороне сама себя фотола ", "Тимати уже перерос вот таких вот светских чик. Ему нужна нормальная жена, которая будет ждать его дома с ужином и рожать ему детей. Порядочная. А не вот такая, с вымя на выкат. Шишкова родила ему и что? Такая же светская чика ни о чем", "Стыдно, куда она пришла🤔? Там еще мама Тимана сидит, представляю, в каком она шоке😳", "Как собачка на выгуле. Вечно где то в сотороне стоит с кислым лицом", – раскритиковали красотку россияне.

Тимати передал привет дочке @simona280 ��❤❤ #тимати #премиямузтв2017 #решетова Публикация от Black Star Inc. (@blackstar.news) Июн 9 2017 в 9:57 PDT

Отметим, что на дивное декольте Анастасии лучше смотреть в движении. Благо, по Сети уже гуляют видео-фрагменты прохода Тимати и его знойной зазнобы по зеленой ковровой дорожке мероприятия.

К слову, мать дочери рэпера Алена Шишкова тоже надела жакет на голое тело, но застегнулась, поэтому ее не менее прекрасные достоинства не мозолили зрителям глаза так неистово, как бюст Решетовой, который, по слухам, не самый натуральный.

Алёна Шишкова на ковровой дорожке Премии МУЗ-ТВ 2017 #премиямузтв Публикация от Телеканал МУЗ-ТВ (@muztv) Июн 9 2017 в 8:20 PDT

Напомним, ранее главной звездой 15-й премии МУЗ-ТВ считалась Ольга Бузова, рассчитывающая победить в номинации "Прорыв года". Она подобно богине Афродите явилась из огромной перламутровой ракушки, которую поднесли к ногам ведущего церемонии Дмитрия Нагиева мускулистые, полуголые мужчины, изображавшие рабов.

Новоиспеченная артистка, недавно заявившая, что уже устала просыпаться одна, намекнула своим прозрачным нарядом, что она – богиня любви. Интимные места ведущей "Дома-2" прикрыла изящная вышивка. Увидев роскошную блондинку, Нагиев был ошеломлен. Правда, колесницу Бузовой телеведущий назвал корытом.

Публикация от Телеканал МУЗ-ТВ (@muztv) Июн 9 2017 в 6:55 PDT

"Оль, ты с ума сошла? Что ты вытворяешь?" – изумленно спросил у артистки Дмитрий и добавил, что крупногабаритный Филипп Киркоров в эту раковину бы не поместился, у него бы ноги торчали оттуда.