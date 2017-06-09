На Ани Лорак совершено нападение

Пранкер набросился на певицу Ани Лорак, когда та позировала с мужем на красной дорожке премии МУЗ-ТВ. Примечательно, что хулиган атаковал исполнительницу дважды, пока от него ногой не отбился ее супруг.

Поразительно, насколько беззащитны бывают иногда знаменитости. Если посмотреть видео нападения, нигде поблизости охранников не заметно. Мероприятие солидное – ежегодная Премия МУЗ-ТВ в "Олимпийском". Секьюрити должны бы следить за безопасностью VIP-персон.

Однако на деле оказалось иначе. Мужчина выскочил на зеленую ковровую дорожку церемонии и кинулся к Ани Лорак, которую держал под руку ее муж Мурат Налчаджиоглу.

Супруги настолько опешили от внезапности нападавшего, что только с изумлением взирали на его действия. Как сообщает сайт Super, молодой человек выбежал из фан-зоны. Он быстро приблизился к Лорак, упал к ней в ноги и начал целовать в живот, грудь и ягодицы.

Облобызав артистку, неизвестный сбежал. Когда Ани и благоверный покидали дорожку, фанат вернулся и снова попытался атаковать исполнительницу. Однако тут уже Мурат был во всеоружии и со всей силы ударил мужчину ногой.

Как позже выяснили журналисты, обидчиком Лорак оказался пранкер, блогер и шоумен Дмитрий Торин, который несколько недель назад устроил акцию у "Гоголь-центра" с поеданием денег.

Ани Лорак с супругом #премиямузтв Публикация от Телеканал МУЗ-ТВ (@muztv) Июн 9 2017 в 7:55 PDT

Примечательно, что это уже не первый случай, когда на Ани нападают. Подобное происшествие произошло в ноябре 2016 года. Инцидент, как и в этот раз, случился на мероприятии, организованном телеканалом МУЗ-ТВ, что заставляет задуматься.

Как писали Dni.Ru, во время съемки телемарафона, вошедшего в "Книгу рекордов России", на Ани Лорак напал фанат. Молодой человек внезапно выскочил из толпы и набросился на опешившую певицу.

Исполнительница сидела на сцене рядом с ведущим и старательно отвечала на его вопросы, пока внезапно на сцену не заскочил неизвестный. Он бросился Ани и попытался ее обнять, достаточно жестко, в стиле украинского обидчика звезд Виталия Седюка.

Ани терпеть такое панибратство не стала. Певица резко отодвинулась от наглеца, схватила со стола торт и кинула в нападавшего. Блюдо с грохотом рухнуло на пол. Охранники моментально скрутили молодого человека и стащили его сцены.