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У Лорак будет второй ребенок

Ани Лорак. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomokhov
В семье певицы Ани Лорак и бизнесмена Мурата Налчаджиоглу появится второй ребенок. Соответствующее предсказание сделал суперфиналист шоу "Битва экстрасенсов" Яков Шнеерсон с помощью карт Таро.
прочитано 1941 раз

"Карты показали, что у этой пары будет еще ребенок. Вижу, что Мурат любит Ани очень сильно. Каролина была предназначена ему судьбой, и он обязательно должен был ее завоевать. Мурат ее боготворит и относится к ней как к принцессе", – цитирует ясновидящего сайт "Комсомольская правда".

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 Ани (Каролина) Мирославовна Лорак (Куек)

Ани (Каролина) Мирославовна Лорак (Куек) Певица

По словам Якова, певица счастлива в браке с Муратом. Она видит в этих отношениях стабильность, в том числе и в материальном плане.

Судя по всему, Ани и Мурат действительно живут душа в душу. Певица часто публикует в микроблоге совместные фото, где она запечатлена с супругом и маленькой дочкой.

Ранее артистка раскрыла секрет семейного счастья. "Когда я уезжаю, а Мурат остается дома, мы все равно каждый день на связи – звоним и пишем СМС. Нет такого дня, чтобы мы не пожелали друг другу доброго утра или спокойной ночи. Да, моя работа предполагает постоянные разлуки, но мы были к этому готовы. Мне нравится мысль, что для настоящей любви разлука – это возможность разжечь костер, а для ненастоящей – потушить. Я счастлива, что наш семейный костер горит", – призналась Лорак.

Высказался Шнеерсон и по поводу семейных отношений композитора Константина Меладзе и певицы Веры Брежневой. "Костя и Вера счастливы и любят друг друга. Карты показали, что их объединяет любовь на конфликтах. Внешне эта  пара может показаться спокойной, но в их семье бушуют настоящие страсти, и зачинщиком конфликта может выступать Меладзе. Костя ревнует Веру, ведь по натуре он собственник, и все должно принадлежать только ему", – объяснил предсказатель.

Автор: Любовь Порываева26 января 2017, 18:12
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