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Шоу-бизнес

Малахов и Виторган вмешались в семейный скандал Петренко

Алексей Петренко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Из-за наследства покойного актера Алексея Петренко началась война. Ведущий ток-шоу "Пусть говорят" Андрей Малахов пригласил в студию участницу конфликта – дочку звезды Полину. На злобу дня высказались друзья семьи – Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик.
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Петренко ушел из жизни три месяца назад, и теперь его вдова, 45-летняя Азима Абдумаминова, и дочь от первого брака, 54-летняя Полина Петренко, выясняют отношения и делят наследство.

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Полина, которая давно живет в Германии, заявила, что отец оставил немалое наследство. У него была трехкомнатная квартира в центре Москвы, квартира в новом доме в Балашихе, дача в ближайшем Подмосковье. Дочь Алексея не хочет, чтобы состоянием почти в 70 миллионов рублей завладела вдова ее отца вместе со своей десятилетней дочкой Меланией.

В беседе с Малаховым женщина призналась, что до сих пор обижена и зла на папу. Полина уверена, что Алексей был зомбирован его третьей супругой. Именно Азиму она винит в своих бедах. "Я лучше вас всех вместе взятых знаю своего отца. Он меня родил, он меня воспитал. Я считают, что все то, что произошло, было результатом зомбирования", – заявила Полина Петренко.

Вдова Петренко, в свою очередь, ранее обвинила дочь актера в его смерти. По мнению Азимы, ускорить уход актера из жизни могло шоу "Прямой эфир", в котором снялась Полина. "Я считаю, его уход из жизни ускорила телепередача, которая вышла 26 января. Ее вел Борис Корчевников. В студии выступала Полина Петренко, старшая дочка Алексея Васильевича. Она высказывала свои многочисленные претензии к отцу", – заявила Абдумаминова.

За Азиму вступились близкие друзья Алексея Петренко – Эммануил Виторган и Ирина Млодик. "Это беда, надо быть очень острожным в оценках и в желании быть продолжателем своего рода. Пожалуйста, живите нормально. Мы не так долго живем на этом свете", – отметил Виторган, добавив, что не стоит делать гадости и неприятности своему родному, близкому человеку.

"Полина, как же вам не стыдно. Вы себе не представляете, что жена сделала для него. Она его любила, постоянно с ним носилась", – обратилась с укором к Полине жена Эммануила Ирина Млодик.

Интересно, что многие гости в студии встали на защиту дочери Петренко. "Алексей Петренко поступил неправильно, когда абсолютно не дал шанса своей дочери", – высказались присутствующие.

Еще на стороне Полины оказался сосед Алексея Петренко по даче. По словам Олега Миронова, женившись в третий раз, актер очень сильно изменился. "Как только в его жизни появилась третья супруга, все наши контакты мужские немедленно прекратилась. После вот этого всего, он изменился, стал другим, его будто подменили", – сообщил бывший приятель артиста.

Напомним, Алексей Петренко скончался 23 февраля этого года в возрасте 78 лет. Супруга актера Азима Абдумаминова, с которой они оформили отношения в 2010 году, рассказала, что умер артист мгновенно. Ранее Полина говорила в интервью, что дочь Азимы не является родственницей Алексею.

"Мое мнение остается неизменным: генетически она не его дочь, – заявляет Полина Петренко. – Я бы хотела предложить провести ДНК-тест, чтобы снять лагман с ушей народа. Есть свидетельство о рождении от 2010 года на основании установления отцовства, а родилась она еще в 2007 году."

Автор: Елена Алешина8 июня 2017, 21:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие роли Алексея Петренко

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