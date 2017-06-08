Ольга Бузова побила Ксению Собчак

Ольга Бузова обошла свою товарку Ксению Собчак. Новоиспеченная певица, которая "привыкла просыпаться одна", оказалась богаче телеведущей, однако это касается только медиа-пространства.

Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) выяснило, сколько зарабатывают российские топ-блогеры на рекламе, которую они размещают на своих страницах в социальных сетях.

Самым богатым блогером, с доходом в 26,9 миллионов рублей признан Валентин Петухов, известный на YouTube под ником Wylsacom. Вслед за ним расположилась новоиспеченная певица, дизайнер, ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова (ее доход оценивается в 24,5 миллиона рублей). Она умудрилась оставить позади свою коллегу по проекту Ксению Бородину (чей доход составил 19 миллионов рублей) и Ксению Собчак (та заработала "только" 16,5 миллионов рублей).

Как отмечается на сайте РИАБ, в список попали только блогеры таких соцсетей как YouTube, Instagram и LiveJournal, аудитория которых превышает миллион человек. Также при анализе учитывались только те посты пользователей, в которых присутствует явная реклама. Отметим, что расценки на размещение рекламы были уточнены у официальных представителей блогеров.

Впрочем, блогер Илья Варламов поставил под сомнение результаты рейтинга. "Хочу обратить внимание общественности, возбужденной толщиной чужих кошельков, что приведенные в подобных рейтингах данные не имеют ничего общего с реальностью. К сожалению, различные компании позволяют себе фантазировать, считая чужие деньги. На будущее, тем кто планирует считать доходы блогеров, хочу посоветовать еще считать и расходы. Производство любого качественного контента стоит дорого. Попробуйте снять хороший ролик, чтобы понять каково это!" – цитирует Варламова URA.Ru.