Шокированный отец отказался идти на свадьбу Ивана Урганта

Телеведущий – известный сердцеед. Однако не все его избранницы приходились по вкусу родителям.

Неравные браки – традиция актерской династии. Андрей Ургант уже десять лет живет с дамой, которая на 30 лет его младше. Правда, до этого у артиста было три жены, поэтому на сей раз он решил обойтись без штампа в паспорте.

"Я не женюсь, потому что прежде надо в кого-нибудь влюбиться, – заявил Андрей Львович. – Лена живет на даче в статусе жены, потому что мы десять лет ведем совместное хозяйство. Вообще, мне не нравится жениться. У меня был неудачный опыт. Я у Лены спросил: "Зачем ты себя мучаешь?" Но Лена, тем не менее, не уходит. Хотя она разумный человек и понимает, что через десять лет мне будет 70, а ей – 40".

"Я уважаю Лену, и она оказывалась рядом в трудные минуты. Лена – красотка, я бы на ее месте давно меня бросил. Лучше бы это произошло лет восемь назад или прямо сегодня", – добавил актер.

У его сына Ивана семейная жизнь тоже устроилась не сразу. Первая жена Карина Авдеева была на пять лет старше и вела себя вызывающе. "Карина пришла в гости и сразу попросила у меня сигарету. А Ване только стукнуло 18. Я тогда ее спросил: "Вам-то зачем это все надо?" Ответила, что очень любит Ваню. Не знаю… Я даже на свадьбу не ходил. Через три месяца брак распался", – цитирует шокированного артиста сайт Eg.RU.

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) Авг 5 2015 в 2:15 PDT

Потом Иван Ургант пять лет жил с телеведущей Татьяной Геворкян, но снова избранница была старше. И лишь Наталья Кикнадзе нарушила привычный порядок – оказалась практически полной ровесницей звездного мужа.

