Лжеродственники ведут войну за фантастическое наследство Джуны

Ровно два года назад ушла из жизни знаменитая целительница и астролог Джуна Давиташвили. Завещания она не оставила и прямых наследников у нее не было – единственный сын погиб в 2001-м. Поэтому разные темные личности пытаются наложить лапу на ее наследство.

Наследство ведуньи, надо заметить, весьма солидное. Знаменитая целительница жила в четырехэтажном особняке площадью 1200 квадратных метров в одном из арбатских переулков. С 1993 года на протяжении 25 лет она должна оплачивать аренду трех этажей, находящихся в собственности Москвы. В последнее перед кончиной время Джуна каждый месяц выкладывала по 500 тысяч рублей. Четвертый этаж площадью в 200 "квадратов" принадлежал ей – она его надстроила позже. По условиям договора в 2018 году провидица могла выкупить три этажа по низкой цене, поскольку потратилась на восстановление.

После смерти Джуны мифические родственники и новоявленные друзья начали войну за недвижимость и ценности ведуньи. В доме же стал править некий Соргон – один из соучредителей Международной академии альтернативных наук, президентом которой являлась целительница. "Джуна как-то говорила о нем, но я его не видел рядом с ней, цитирует слова бывшего водителя провидицы "Собеседник". – Сейчас он как раз там и правит. С его приходом в особняк и начался развал. Ходят слухи, что якобы последний этаж хотят кому-то продать. Соргон обустраивает свой кабинет из вещей Джуны. Архив видеокассет был безжалостно вынесен на помойку. Но возникает вопрос: где все остальные вещи из ее кабинета, который был буквально до потолка заставлен дорогими подарками? Где техника, дорогая посуда, картины?.."

Еще на "золотое" здание претендует медицинский центр, который находится по соседству с домом Джуны. Якобы там проводят исследования российские академики и они срочно нуждаются в дополнительной площади. Помимо особняка, у Джуны была трехкомнатная квартира в соседнем подъезде. Говорят, что она отписала ее сыну главы ассирийской общины Уильяму. Но он сам категорически отказывается обсуждать эту скользкую тему.

