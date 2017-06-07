"Сына" Леонтьева ранили ножом в грудь

Отечественные СМИ сообщили, что названного "сына" популярного певца Валерия Леонтьева ранили ножом на улице. Похожий на артиста мужчина показал репортерам страшную рану у сердца.

Пострадавший является неоднозначной персоной в шоу-бизнесе. Он прославился благодаря тому, что постоянно выдавал себя то за сына, то за близкого друга Валерия. Проходит в новостях как Александр Богданович, хотя позже он якобы взял фамилию Леонтьев. Тоже делает карьеру певца.

На днях лжеотпрыск исполнителя оказался на волоске от смерти. "Сына" Валерия ранили в грудь ножом во дворе его дома. Артист подрался с соседом, чей пес обижал его собаку, передает сообщество Mash.

"Он меня похлопал по плечу и... раз!... сунул нож. Я не услышал даже, потому что оно тоненькое, – пожаловался пострадавший. – До этого его собака покусала мою собаку. Три собаки у него большие, огромные. Я выпил коньяк и пошел, думал, по морде дам".

Обидчик мужчины, его сосед Дмитрий Логинов, отрицает свою вину. Мужчина заявил, что его оппонент набросился на него первым. "Он начинает орать не своим голосом: "Я тебя убью! Твои собаки напали на мою". Он кидается на меня и натыкается на этот нож", – озвучил свою версию произошедшего сосед.

Ранее администраторы Валерия как-то раз объяснили журналистам, что самозванца зовут Александр Богданович и приехал он в столицу из глубинки, пытался стать певцом.

"Валерий Яковлевич поначалу ему помогал, взял под свое покровительство, оформил по трудовой книжке в свой коллектив и платил зарплату. Богданович внешне очень похож на Валерия и тщательно поддерживает свой имидж. Он познакомился с давней поклонницей Леонтьева, Натальей Леонтьевой, и женился на ней. Через три дня развелся, но фамилию Леонтьев оставил", – сообщили осведомленные люди.

С тех пор мужчина начал говорить окружающим, что он якобы настоящий сын Валерия. С заявлением о родстве с артистом Александр выступил и на ток-шоу Андрея Малахова. "На самом деле и Богданович – не настоящая его фамилия, а отчество, которое он взял как псевдоним. С сыном история не прокатила, и теперь он стал говорить, что самого Валерия Яковлевича родила не его мама Екатерина Ивановна, а старшая сестра Майя. Об этом он и высказался в программе Малахова”, – объяснили представители прославленного артиста.

Позже о своем так называемом "сыне" высказался и сам артист. "Ему нужна квалифицированная медицинская помощь в условиях стационара, – сказал Валерий Леонтьев в интервью “Московскому комсомольцу”. – На программе ему ничем помочь не могли, там же журналисты, а не врачи…"

Примечательно, что на тот эфир с наследником-самозванцем певца даже не позвали. "Меня к Малахову не пригласили. Если бы пригласили, передача бы не состоялась! Уж если мне под шестьдесят, то всем “свидетелям” моего рождения должно быть к восьмидесяти. А неизвестная дама-свидетельница была явно моложе меня! Все это очень неприятно. Тем более что у меня много родственников. Каково им все это слышать?" – негодовал оклеветанный Валерий.