"Сына" Леонтьева ранили ножом в грудь

Эксклюзив Особое мнение Интервью Новое гнусное видео Панина оказалось хуже предыдущего Нелепая шутка обернулась для Ваенги позором

Выбор читателей

Панин оправдался за новое отвратительное видео
Покинувшая страну Пугачева резко одернула Вайкуле
Беркова вышла замуж за Стоянова
У Собчак заподозрили новую беременность
Ольга Бузова о платье за 700 тысяч и новой любви
Зудина резко отреагировала на пропажу 677 миллионов
партнеры
Среда 7 июня
Лента новостей
22:02
Обама носил один и тот же смокинг на протяжении восьми лет
21:51
Убитый в США школьник оказался россиянином
21:42
Отец вырвал мальчику зуб при помощи попугая (видео)
21:38
Шарапову исключили из элитного клуба
21:27
На северо-западе Москвы сошел с рельсов трамвай
21:18
У 280 тысяч москвичей нашли онкологию
21:15
Устроивший смертельное ДТП водитель Ferrari сбежал из России
21:09
Возле посольства США в Лондоне погремели два взрыва
20:47
Иванов дал совет юным экологам из РДШ
20:24
Поклонской "подбросили" квартиру в Донецке
20:08
Звезд реалити-шоу жестоко обманули
20:07
Москве пообещали переломное время
20:00
В Москве в ДТП с двумя мотоциклами и авто пострадали люди
19:47
В конфетах Порошенко нашли наркотик
19:38
Чего не замечают пассажиры в метро
19:38
Эротичные звезды на красной дорожке "Кинотавра"
19:14
Мультимиллионер пообещал глобальный кризис в 2018 году
18:55
Как актрисы готовились к открытию "Кинотавра"
18:44
На юге Москвы эвакуируют банк из-за угрозы взрыва
18:37
Какие сайты никогда не заблокируют
18:22
Вернувшийся к бомбежкам Порошенко свалил все на "брутальную" Россию
18:17
"ЕР" поможет с земельными участками для многодетных семей
18:13
В Москве пообещали за три года построить 35 станций метро
17:52
ОНФ возмущен состоянием мемориала "Героям-панфиловцам"
17:52
Глухая певица покорила зрителей шоу талантов
17:41
Госдума продолжает диалог с гражданами по реновации
17:31
Гуляющая по дну рыба "на ножках" удивила ученых
17:11
Падение артиста в цирке Запашных заинтересовало следователей
17:09
Шокирующие тренды пластической хирургии
17:00
Павлин устроил погром в винной лавке
16:40
Пенсии рискуют превратиться в пособия по бедности
16:35
Жуткое видео наезда на женщину с ребенком
16:21
Эксперты о масштабе слушаний по реновации
16:19
Дочь Пескова о критике фильма "Нелюбовь"
16:10
Самолет с сотней пассажиров рухнул в море
16:08
Связанную шнуром Земфиру разрешили погладить
16:03
Электричка протаранила автомобиль на переезде под Москвой
15:39
Ученые раскрыли происхождение негров и азиатов
15:36
На юго-западе Москвы пьяный мужчина с ножом бросался на прохожих
15:34
Главу Минэкономразвития призвали думать о людях
15:31
Собчак понравилась изуродованная Волочкова
15:19
Сериал "Мажор" с Прилучным продлили
15:15
Росавиация пригрозила отменой всех чартеров
15:14
Столичные власти ускоряют строительство жилья
15:13
Москву ждет инженерная революция
14:55
Подробности гибели артиста Мариинки в кресле стоматолога
14:49
Соратника Порошенко выгнали с прямого эфира (видео)
14:46
Паломникам предстоит провести 10 часов в очереди к мощам
14:22
Пассажир вытолкнул кондуктора из трамвая за требование оплатить проезд (видео)
14:17
Самолет с сотней человек на борту исчез с радаров
14:15
Как исправить погодную аномалию
14:03
Отдых в Таиланде испортят наводнения и гигантские волны
14:02
Заслуженная артистка России Татьяна Ташкова попала в больницу
14:00
Запад разглядел странности в признаниях Путина
13:50
Почему умирают галактики
13:46
В Магадане открылась "Стена скорби"
13:30
Парковку в Москве временно сделают бесплатной
13:24
Изобретено средство от героиновой зависимости
13:24
После избиения Ксенофонтова рассказала о болезни
13:22
Когда завершится реконструкция Филевской линии метро
13:20
Авиадебоширам "подрезают крылья"
13:17
Как провести выходные в Европе всего за 149 евро
12:54
Теннисист Марат Сафин сдал депутатский мандат
12:54
Путин словами о войне послал США сигнал
12:45
Шестикратный олимпийский чемпион близок к самоубийству
12:40
Cвиридова расплакалась из-за молодых парней
12:36
Внуково проверили после кошмара о крушении лайнера
12:35
Как деградирует мозг от алкоголя
12:27
Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной
12:12
Украина предложила туристам вагоны для секса
12:03
Генералу Росгвардии стало стыдно за передачу 45 млн Захарченко
12:01
Убийцу Алексея Панина ждет вознаграждение
11:58
Больного Славу Зайцева увозят из России
11:57
Смерть артиста Мариинки в кресле стоматолога потрясла россиян
11:42
Под Ставрополем разбился вертолет
11:40
Оголившаяся Лопырева показала идеальное тело
11:29
Подлый Порошенко взялся за старое в Донбассе
11:26
Кто поборется за главный приз "Кинотавра"
11:23
Дома в реновацию включат с учетом износа
11:11
Легковушка врезалась в бронетранспортер на МКАД
11:11
Раскрыто необычное свойство яиц
10:59
Внуки Шукшиной называют Алибасова дедом
10:50
Новое гнусное видео Панина оказалось хуже предыдущего
10:45
Ирена Понарошку пригрозила несчастному отцу
10:40
Стволовые клетки спасут от старческой слабости
10:19
Путин отбил гейскую провокацию известного режиссера
10:00
Ученые нашли необычный способ защиты от кариеса
09:53
Нелепая шутка обернулась для Ваенги позором
09:50
Откуда у руководителей театров миллионные доходы
09:37
Задушившему во время секс-игр жену продавцу грозит 20 лет тюрьмы
09:25
В парламенте Ирана слышна стрельба
09:18
Россиян предупредили об атаке гриппа
09:15
Домогаров разъяснил свое бедственное положение
08:58
Жириновский накричал на 83-летнюю актрису Кириенко
08:56
В России хотят выгнать треть чиновников
08:36
Самые горячие фото Анны Курниковой
08:31
Названы самые пьющие регионы России
08:25
Москвичам пообещали возвращение лета
08:18
Путин предсказал итог войны России и США
08:13
Горбачев о резавшем вены Ельцине
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Покинувшая страну Пугачева резко одернула Вайкуле
Заболевший Андрей Губин: Мне подписан смертный приговор
Панина принудительно отправляют к психиатру
На вдову Ельцина накинулись после слов о "святых" 90-х
Панин о непристойном видео: Мне противно смотреть на себя
Новое гнусное видео Панина оказалось хуже предыдущего
Шоу-бизнес

"Сына" Леонтьева ранили ножом в грудь

Валерий Леонтьев. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Отечественные СМИ сообщили, что названного "сына" популярного певца Валерия Леонтьева ранили ножом на улице. Похожий на артиста мужчина показал репортерам страшную рану у сердца.
прочитано 4169 раз

Пострадавший является неоднозначной персоной в шоу-бизнесе. Он прославился благодаря тому, что постоянно выдавал себя то за сына, то за близкого друга Валерия. Проходит в новостях как Александр Богданович, хотя позже он якобы взял фамилию Леонтьев. Тоже делает карьеру певца.

ПО ТЕМЕ

Валерия Леонтьева предал "сын"

Валерий Леонтьев стал отцом

Валерий Леонтьев: Нож к горлу и плевок в душу

 Валерий Яковлевич Леонтьев

Валерий Яковлевич Леонтьев певец

На днях лжеотпрыск исполнителя оказался на волоске от смерти. "Сына" Валерия ранили в грудь ножом во дворе его дома. Артист подрался с соседом, чей пес обижал его собаку, передает сообщество Mash

"Он меня похлопал по плечу и... раз!... сунул нож. Я не услышал даже, потому что оно тоненькое, – пожаловался пострадавший. – До этого его собака покусала мою собаку. Три собаки у него большие, огромные. Я выпил коньяк и пошел, думал, по морде дам".

Обидчик мужчины, его сосед Дмитрий Логинов, отрицает свою вину. Мужчина заявил, что его оппонент набросился на него первым. "Он начинает орать не своим голосом: "Я тебя убью! Твои собаки напали на мою". Он кидается на меня и натыкается на этот нож", – озвучил свою версию произошедшего сосед.

Ранее администраторы Валерия как-то раз объяснили журналистам, что самозванца зовут Александр Богданович и приехал он в столицу из глубинки, пытался стать певцом.

"Валерий Яковлевич поначалу ему помогал, взял под свое покровительство, оформил по трудовой книжке в свой коллектив и платил зарплату. Богданович внешне очень похож на Валерия и тщательно поддерживает свой имидж. Он познакомился с давней поклонницей Леонтьева, Натальей Леонтьевой, и женился на ней. Через три дня развелся, но фамилию Леонтьев оставил", – сообщили осведомленные люди.

С тех пор мужчина начал говорить окружающим, что он якобы настоящий сын Валерия. С заявлением о родстве с артистом Александр выступил и на ток-шоу Андрея Малахова. "На самом деле и Богданович – не настоящая его фамилия, а отчество, которое он взял как псевдоним. С сыном история не прокатила, и теперь он стал говорить, что самого Валерия Яковлевича родила не его мама Екатерина Ивановна, а старшая сестра Майя. Об этом он и высказался в программе Малахова”, – объяснили представители прославленного артиста.

"Сын" Леонтьева и его кровавая рана у сердца. Фото: vk.com/breakingmash

Позже о своем так называемом "сыне" высказался и сам артист. "Ему нужна квалифицированная медицинская помощь в условиях стационара, – сказал Валерий Леонтьев в интервью “Московскому комсомольцу”. – На программе ему ничем помочь не могли, там же журналисты, а не врачи…"

Примечательно, что на тот эфир с наследником-самозванцем певца даже не позвали. "Меня к Малахову не пригласили. Если бы пригласили, передача бы не состоялась! Уж если мне под шестьдесят, то всем “свидетелям” моего рождения должно быть к восьмидесяти. А неизвестная дама-свидетельница была явно моложе меня! Все это очень неприятно. Тем более что у меня много родственников. Каково им все это слышать?" – негодовал оклеветанный Валерий.

Автор: Иннокентий Звездинский7 июня 2017, 18:00

комментарии

Политика

Путин словами о войне послал США сигнал
Подлый Порошенко взялся за старое в Донбассе
Горбачев о резавшем вены Ельцине
Захарова пристыдила трусливого финского журналиста

Шоу-бизнес

Лобода положила конец отношениям с любимым
Хворостовский: Мои легкие "убило" воспаление
Известная актриса поразила "Кинотавр" голыми прелестями
"Сына" Леонтьева ранили ножом в грудь

Проишествия

Смерть артиста Мариинки в кресле стоматолога потрясла россиян
Теракт у Нотр-Дама устроило "ИГ"
Задушившему во время секс-игр жену продавцу грозит 20 лет тюрьмы
Тверской стрелок раздевал жертв после бойни

Lifestyle

Связанную шнуром Земфиру разрешили погладить
Кто поборется за главный приз "Кинотавра"
Откуда у руководителей театров миллионные доходы
"Гламурная" выставка о войне оскорбила ветеранов
Шоу-бизнес

После избиения Ксенофонтова рассказала о болезни

Актриса дала большое интервью
Шоу-бизнес

Панина принудительно отправляют к психиатру

Актер может быть опасен для окружающих
Шоу-бизнес

Глюк'оZа о муже: Мне стало казаться, что у нас нет любви

Певица откровенно рассказала о проблемах с супругом
Шоу-бизнес

"Сына" Леонтьева ранили ножом в грудь

Похожий на певца мужчина показал страшную рану у сердца

Гороскоп

Москве пообещали переломное время
Характер домашнего питомца по знаку зодиака
Сергею Гармашу потребуется операция
Астрологический прогноз с 5 по 11 июня

Фоторепортажи

Эротичные звезды на красной дорожке "Кинотавра"
Собчак понравилась изуродованная Волочкова
Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной
Самые горячие фото Анны Курниковой

Спорт

Неожиданные подробности личной жизни Липницкой
Малкин замахнулся клюшкой на болельщика (видео)
Развратное празднование тачдауна попало на видео
Знаменитый теннисист получил страшную травму на корте (видео)

Регионы

Российские дети отравились конфетами Порошенко
В Краснодаре сообщили о высадке инопланетян
Тверской стрелок делал комплименты перед бойней
Суровая тюменка загнала грабителя в тупик после нападения
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru