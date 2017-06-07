Глюк'оZа о муже: Мне стало казаться, что у нас нет любви

Певица Глюк`oZa откровенно рассказала о непростом периоде в своей супружеской жизни. Почему артистка с мужем потеряли гармонию в отношениях и как удалось ее вернуть, исполнительница поведала в большом интервью.

Сегодня, 7 июня, певица Глюк`oZa (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) отмечает день рождения. Ей исполнилось 31 год. Казалось бы, к своему возрасту артистка многого добилась: признания в работе, счастья в личной жизни, да еще и обладает привлекательной внешностью.

Однако Наталья призналась, что ее со стороны гармоничная жизнь была не такой уж идеальной. В частности, они с супругом, бизнесменом Александром Чистяковым, переживали сложный период. "Два года было нам очень нелегко друг с другом. Начиналось все как-то издалека, а потом… Пока в дно не упрешься. Нас в свое время заел быт, проблемы. Мы приходили домой, усталые, начинали обсуждать семейные дела, говорили, решали, ложились спать. В какой-то момент огонь потух, и мы начали превращаться в друзей. Мне даже стало казаться, что у нас нет любви", – призналась Чистякова-Ионова.

Наталья привела пример: в то время, как она собиралась на какой-то ужин, ее супруг предпочел бы остаться дома. "Появились разногласия в интересах, стали случаться скандалы. Правда, у нас так: скандал скандалом, но спать мы ложимся в одну кровать, что нас и спасает всегда", – отметила исполнительница.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Мар 25 2017 в 11:02 PDT

По словам певицы, им очень помог их свадебный юбилей. "мы начали к нему готовиться – пересматривать фотографии, видео. В какой-то момент я посмотрела на Сашу и поняла: "Господи, да это же мой самый родной человек, зачем все эти мои претензии?". Спасло и то, что мне всегда легко сделать первый шаг. Вот только, чтобы спасти отношения, этот шаг должны сделать оба. Я рада, что мы смогли. Всем парам советую отмечать совместные праздники – дни знакомства, свадьбы, первого признания. Это возвращает эмоции", – цитирует Наталью Чистякову-Ионову Woman.ru.

Сейчас супруги находятся на новом уровне отношений и мечтают о третьем ребенке. Однако певица сразу оговорилась: "Пока только думаем, я не беременна! Но "скучашки" по маленькому уже начались".