Глюк'оZу без нижнего белья упрекнули в пошлости

Певица Наталья Чистякова-Ионова выложила в сеть фото, на котором позирует без трусов. Подписчики раскритиковали артистку за вульгарное поведение.

Фолловеры возмущены откровенным снимком обнаженной пятой точки звезды. Девушка подписала фотографию "Лето где-то там", а общественность не упустила момента обрушиться с яростными комментариями. "Ужас", "Детям стыдно за такую мать", "На что хватило ума", "Идиотка", "Такая пошлая ты, оказалось", "Присоединяюсь ко всем негативным отзывам. А дети нормально реагируют на то, что мать попу выставила? Хороший пример", "Наташа, где трусики? Еще не вечер. Дети смотрят", "Неужели муж спокойно реагирует на подобного рода фото на многотысячную аудиторию? Позорище", – недоумевают пользователи.

Это не первый случай, когда Глюк'оZa подвергается нападкам со стороны недоброжелателей. Недавно ее засыпали оскорбительными комментариями за откровенные фотографии в Instagram, любовью к которым она славится. Кажется, артистке и дела нет до того, что думают о ней окружающие. В отличие от многих своих коллег, подопечная Фадеева не обращает внимания на гневные замечания и продолжает дразнить хейтеров.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Май 22 2017 в 4:51 PDT

Напомним, Наталья уже 10 лет счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Пара воспитывает двоих дочерей. Как признается певица, предложение руки и сердца своему избраннику она сделала сама. На одной из вечеринок девушка в шутливой форме предложила возлюбленному взять ее в жены, а тот, недолго думая, через несколько дней пришел к ней с кольцом.