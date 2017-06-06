Молодой муж побил Анну Грачевскую

Телеведущая рассказала о семейной жизни. Муж исполняет все ее капризы. А она обеспечивает его белыми футболками.

Анна Грачевская – барышня весьма одаренная. Но особенно талант 30-летней ведущей проявляется в умении выбрать спутника жизни. В свое время, например, ради нее любитель "свежей крови" Борис Грачевский развелся с женой Галиной, с которой прожил 35 лет. Разница между молодоженами составляла 40 лет.

Спустя три года совместной жизни супруги Грачевские развелись. Причиной разрыва, по словам Анны, стало ее желание работать и делать карьеру и несогласие с этой позицией ее мужа. При разводе телеведущая, как говорят, получила семь миллионов рублей на покупку квартиры, а также приличные алименты на воспитание дочери.

Новым избранником Грачевской стал бывший баскетболист "Зенита" Артем Кузякин. "Сегодня у нас первая годовщина свадьбы – так называемая ситцевая свадьба, – рассказала Анна корреспонденту Dni.Ru. – Поэтому мужу я подарю ситцевый платочек, как и заведено. Мы решили пойти в русскую баню – мне хочется, чтобы муж меня побил березовым веничком. Потом у нас запланирован ресторан. А вечером мы отправимся в гостиницу, где провели первую брачную ночь".

Публикация от Анна Грачевская ✔️ (@anna_grachevskaya) Июн 2 2017 в 1:23 PDT

"Муж исполняет все мои прихоти, а я бываю порой очень капризной, – улыбнулась Анна. – Вернее, не исполняет, а с удовольствием делает все, чтобы я была счастлива и ни в чем не нуждалась". Интересно, что год назад во время церемонии бракосочетания Грачевская тоже дала мужу своеобразную клятву: "Я тебе хочу пообещать, что у тебя всегда будут белые футболки, и пусть их будет 350 тонн, но они будут белые".