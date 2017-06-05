Откровенные слова Максаковой наделали много шума

Общественность продолжает мусолить интервью Марии Максаковой, которое та на днях дала украинскому каналу. Зрители в соцсети поделились своим мнением относительно слов оперной дивы.

Мария Максакова дала большое интервью, в котором откровенно рассказала о личной жизни: о покойном муже, экс-депутате Денисе Вороненкове, о непростых отношениях с матерью, актрисой Людмилой Максаковой, о внушительном наследстве и так далее.

Несмотря на то, что беседа вышла в эфир еще несколько дней назад, общественность продолжает муссировать слова Максаковой. Причем оценка ее откровений весьма разнообразна.

"Я так понимаю, что Маня Максакова попала на долги Вороненкова,а на его наследство – бывшая жена и тесть. Ситуевина та еще", "#Максакова топит не за мужа, она топит за наследство. Однако ей все равно не удастся спасти капиталы и активы – их, рано или поздно, отожмут", "Максакова, как и любой человек на планете имеет право #СвободаВыбора и может жить, где хочет, как хочет и с кем хочет!", "Яблоко от яблони, как говорится... А также: что посеешь, то и пожнешь. Наверное, отношение к собственным детям передается в этой семье на генном уровне", – выразили свое мнение пользователи Сети. Слова Максаковой вызвали большой резонанс, который выразился в жарких обсуждениях блогеров в различных Сетях, причем часто они носили характер весьма жесткий, даже с элементами ненормативной лексики.

Я так понимаю,что Маня Максакова попала на долги Вороненкова,а на его наследство - бывшая жена и тесть.Ситуевина та ещё. Слежу за событиями. — Оно вам надо? (@Marishka1970) 4 июня 2017 г.

Ранее Мария Максакова рассказала о том, какое давление ей приходилось выдерживать от родной матери. "Я стала пользоваться косметикой, маму это раздражало. Однажды я накрасилась, а она взяла грязную губку, которой моют посуду, дурно пахнущую, и попробовала смыть. Я стерпела это унижение, но помню о нем до сих пор. Я поняла, что с этой женщиной мне придется и дальше общаться, как бы она со мной ни обращалась. Но в неполных 18 лет я закрыла дверь этого дома и стараюсь не вспоминать", – рассказала Мария.