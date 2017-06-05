Врач раскрыл детали тяжелой болезни Пугачевой

По словам специалиста, певице грозил инфаркт. К счастью, она вовремя обратила внимание на ноющую боль в груди.

Новость о том, что Алле Пугачева сделали стентирование в одном из научно-исследовательских институтов Москвы, вызвала тревогу у поклонников. Журналисты разнюхали, что врачи установили Примадонне особый каркас (стент) внутри сосуда, чтобы расширить узкую часть артерии. В результате кровоток к внутренним органам нормализовался. И хотя позже представитель артистки заверил, что с ней все в порядке, волнение осталось.

Dni.Ru расспросили сердечно-сосудистого хирурга, руководителя клиники амбулаторной хирургии ФГБУ "ГНИЦПМ" Хачатура Кургиняна о том, что с сердцем у певицы. "Насколько я знаю, первую операцию подобного рода Пугачева перенесла лет десять назад, – рассказал флеболог. – Это хороший срок и самое время снова обратиться к специалистам. Дело в том, что у Пугачевой, насколько я знаю, давно диагностирован диабет. Плюс она курит. А все все в 8-10 раз увеличивает риск возникновения и дальнейшего рецидива заболевания".

"Говорили, что певица пошла к врачам после жалоб, – продолжает Хачатур. – Скорее всего, у нее был критический стеноз, который проявляется ноющими болями в груди. Если вовремя не обратить на это внимание, то может произойти закупорка сосуда, и, как следствие, инфаркт. Вообще, всем людям я рекомендую пройти диспансеризацию и узнать о рисках, ведь сердечно-сосудистая патология – основная причина смертности в мире. Советую так же не злоупотреблять соленым, сладким, жареным, больше двигаться".

"В первый раз Пугачеву оперировал Баграт Алекян – профессор, кардиолог, руководитель отделения Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Сегодня он работает в Институте хирургии им. А.В. Вишневского, поэтому туда, к своему лечащему врачу, который знает про все проблемы, и обратилась Алла Борисовна", – заверил Кургинян.

Напомним, что в 2007-м из-за высокого уровня холестерина и опасного сужения нескольких артерий Примадонне впервые пришлось сделать стентирование – с помощью четырех специальных трубок врачи восстановили нормальный кровоток. Спустя год операцию повторили в Научно-исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, поскольку прежние стенты прижились плохо, их пришлось заменить на новые. В 2010 году в израильской клинике, принадлежащей другу Примадонны Михаилу Прохорову, певице снова сделали операцию на сердце. Ей в поврежденную склеротическими бляшками артерию вводился зонд, и он расширил просвет сосуда.