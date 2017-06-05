Валерий Леонтьев дошутился до запрета на въезд

Певцу аукнулись шутки про Крым и выступления на полуострове. Как убедились Dni.Ru, он переживает из-за случившегося, поскольку имеет украинские корни.

Валерий Леонтьев завершает летний тур по городам Подмосковья. В первое воскресенье июня он выступил в Щелково. Во время одного из номеров артист пошутил: "Раньше вся страна собирала деньги на строительство олимпийских объектов, потом – на их поддержание, а теперь собираем на опоры для моста через Керченский пролив".

Но вдруг стал серьезным и заметил: "Я вот так часто говорю на концертах и в итоге попал в эти списки въездных-невыездных". Действительно, Валерий Леонтьев с недавних пор входит в так называемый черный список российских деятелей культуры, которым запрещен въезд на Украину.

Певцу, как сообщил украинский экстремистский портал "Миротворец", вменяют незаконное пересечение границы Украины (посещение Крыма после референдума) и выступления в Судаке, Ялте, Евпатории, Симферополе и других населенных пунктах "с нарушением закона страны".

Конечно, артисту все это неприятно. "Очень многое в жизни связано с Украиной, – признался он в одном из интервью. – Хотя бы потому, что мать у меня – украинка. Я сам много лет проработал в Луганской филармонии. Говорят, когда господа ссорятся – с холопов шапки летят. Я очень надеюсь, что когда-то та ситуация, которая сегодня разворачивается, изменится и мы все вновь станем въездными, вновь будем колесить на гастрольных маршрутах Украины. Сегодня мне жаль, что я не могу там бывать, не из-за денег, нет, а из-за простых людей, которые ждут меня в тех 20 городах, куда я обычно приезжал на гастроли".