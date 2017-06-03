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Глюк'оZа получила по лицу

Глюк'oZa. Фото: instagram.com/chistyakova_ionova
Певица Наталья Чистякова-Ионова поделилась в социальной сети Instagram страшной фотографией. По словам исполнительницы, ей разбили лицо.
прочитано 929 раз

Подробности инцидента остаются неизвестны. Сама Чистякова-Ионова написала, что с ней такое случилось в первый раз.

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Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

"Вам когда-нибудь били "в морду"? Мне впервые) и правда предмет был неодушевлённым! 
Но унижение все равно я испытала!! А ещё я испытала, наконец, что такое "подкачаться" (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – написала она под фотографией. на которой запечатлены последствия травмы. Встревоженные подписчики буквально завалили певицу вопросами.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)

"Ого. Кому давать сдачу?" – пишет один из пользователей сети. "Даже с этими побоями вы прекрасны, самое главное всегда быть достойной", – отметил другой комментатор. "Значит сама позволила к себе так относится. раз в морду лезут", – уверен еще один пользователь сети.

Некоторые комментаторы уверены, что синяк на губе – последствия укола. "Написано же, что испытала что значит подкачаться", – отмечает пользователь.

Автор: Евгений Мышко3 июня 2017, 16:30
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