Зара слегла под капельницу после концерта

Известная певица Зара оказалась под капельницей после выступления на юбилее композитора Евгения Доги. Певица призналась, что ей следует больше времени уделять отдыху.

О состоянии здоровья Зара рассказала в социальной сети Instagram. "Спасибо, мои родные, за поддержку и добрые пожелания! Поняла, что я не iron man и нужно больше отдыхать. Однако работа не ждет", – подписала она одну из фотографий.

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Как оказалось, несмотря на необходимость провести некоторое время под капельницей, Зара планирует в ближайшее время еще несколько выступлений. Фанаты переживают за ее здоровье. "Зарочка, Настя и мы очень переживаем, уже с раннего утра все расспрашивает поправилась ли тетя Зара, помогла ли капельница, как она выступила. Желаем тебе хорошего самочувствия, удачного полета и отличного выступления!" – пишет один из комментаторов.

Публикация от Зара (@zara_music) Июн 2 2017 в 12:48 PDT

Напомним, недавно певица Зара расплакалась прямо во время концерта. Исполнительница дала волю чувствам в ходе выступления в Санкт-Петербурге.

Как писали Dni.Ru, поклонники творчества Зары устроили для нее оригинальный флешмоб. Когда певица исполняла песню "Ленинград", зрители, пришедшие на концерт, подняли вверх плакаты с большими алыми сердцами.