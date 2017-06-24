Лолита связалась с французом ради хорошей сумки

У многих артистов есть свои "свечные заводики" – продукты, коллекции одежды, рестораны, салоны красоты. Лолита же до сих пор никаким бизнесом не занималась.

"Я из тех людей, у которых совершенно нет предпринимательской хватки, - заверила певица Dni.Ru. – Если я вложила куда-то деньги, то все, они пропали. Могу вкладывать только в себя – в свое развитие, творчество. И совершенно не умею вести бизнес. Например, если бы открыла свой ночной клуб, он бы точно сгорел на следующий день. Если я купила какую-то вещь и на ней висит ценник, поверьте, я могу продать ее только ниже стоимости. Из моих рук никакой бизнес не идет. Видимо, сверху мне таким образом говорят: "Пой, ласточка, пой!"

Теперь же певица решилась стать не то чтобы бизнес-леди, нет. Она начала создавать сумки. "Полгода назад мне позвонил представитель французского бизнесмена Стефана Море и предложил попробовать поработать", – улыбается звезда. Финансово при этом она ничем не рискует – придумала дизайн, отобрала качественные материалы и фурнитуру, дала сумкам свое имя. И теперь взамен получает процент от продаж.

Сумки из первой коллекции артистка подарила журналистам – мол, кто лучше меня похвалит, тот и получит. "Желтые и серьезные, вы иногда пишите про меня ерунду, но я вас все равно люблю и ценю, – сказала певица. – Со многими из вас мы дружим много лет и общаемся на "ты". Ну а репортеры, видя такую щедрость и расположение артистки, напросились к ней посмотреть новый дом в Болгарии" и придумали название для мужской коллекции, которую певица представит осенью – "Эгоист".



"У меня дома очень много сумок, причем покупаю их сама, никто не дарит, – рассказала артистка. – Замечу, что сумок по 20 тысяч евро, как у иных коллег, у меня нет, они меня не возбуждает. К тому же я считаю, что это выброшенные деньги. Если бы я жила с каким-то олигархом, папиком, то, наверное, ходила бы с ней, а так мой муж знает цену деньгам".





Dni.Ru попросили артистку показать заодно, что носит она в своей дамской сумочке. "Ключи от квартиры, таблетки от изжоги и для улучшения пищеварения, паспорт, жевательная резинка, духи, права, деньги, спрей, помада, – рассказала Лолита. – В институте я носила с собой еще сырую картошку и терку. Дело в том, что у меня была язва желудка и врачи посоветовали мне два раза в день пить свежевыжатый картофельный сок. Так я излечилась от болезни".

