Якубович стремительно теряет в весе

Бессменный ведущий телешоу "Поле чудес" побывал на акции по случаю Дня защиты детей. Малыши настолько были рады видеть Якубовича, что едва не сбили с ног. Dni.Ru тоже приняли участие в мероприятии.

В полдень в центре Дубны приземлился голубой вертолет, откуда вышел Леонид Якубович. Малыши побежали фотографироваться с любимым артистом и получать гостинцы. Звезда привезла самое любимое лакомство детей – эскимо.

Но остаться на праздничный концерт артист не смог. Внимание к Леониду Аркадьевичу было столь велико, что казалось, поклонники разорвут его. Сотрудникам правопорядка пришлось неоднократно просить всех присутствующих отступить на безопасное расстояние. Якубовича срочно эвакуировали вертолетом.

Многие заметили, что актер сильно похудел, и выразили беспокойство. И это неудивительно. С конца 2016 года в прессе то и дело появляются домыслы относительно ухудшения состояния Якубовича. У артиста "диагностируют" то инфаркт, то рак. Леонид Аркадьевич лишь улыбается, когда слышит это. Его даже успели неоднократно "похоронить". Актер однажды шутливо сообщил, что празднует 40 дней со дня своей предполагаемой смерти.

Телеведущий заверил, что беспокоиться нет повода. В свои годы он поднимается пешком на девятый этаж, а также несколько раз в неделю играет в теннис. А для того, чтобы все могли убедиться в его прекрасном самочувствии, Якубович пригласил всех желающих на тренировку.