Розенбаум дал странное объяснение холодному лету в Москве

Лето совсем не радует жителей столицы – дожди сменяет холод, и некоторые мечтают о быстром включении отопления. Популярный певец Александр Розенбаум дал странное объяснение такому погодному феномену, обвинив во всем... инопланетян.

Своими рассуждениями Александр Розенбаум поделился на одном из светских мероприятий. "За 66 лет, что я живу на белом свете, такой погоды не помню. Складывается впечатление, что на нас кто-то сбросил климатическую бомбу. А иначе чем еще объяснить природные аномалии?" – задал риторический вопрос артист.

Розенбаум развил свою нетривиальную мысль. "Допустим, есть созвездие Центавра, там существует какая-нибудь звезда номер четырнадцать. И вот там сидят ребята, которые нас сделали, и управляют нами! Мы же не из клетки и не от обезьяны произошли! Люди для них – подопытные кролики. Они нам подбрасывают ситуации и смотрят, как мы вести себя будем. И ржут там, наверху, над нами. А нам надо показать, что мы – не мыши и не тараканы. Но мы этого не делаем! Ведем себя, как тараканы!" – цитирует Александра Розенбаума "Собеседник".

Певец признался, что старается жить "по правилам", однако это совсем непросто. Особенно с учетом того, что известный исполнитель восседает в жюри песенного шоу "Три аккорда". Звездные участники, которые заняты в телепроекте, ходят слухи, часто обижаются на мэтра отечественной эстрады.

Сам Розенбаум так прокомментировал эти слухи: "Мне не может нравиться все. Все люди, которых я оцениваю, – мои коллеги. Среди них практически все очень талантливые: у кого-то лучше получается, у кого-то не очень. Я обычно говорю то, что думаю. Да, это не всегда приятные вещи. Но это нормально. Про меня так же говорят. Но я не Карабас-Барабас, а нежный и удивительный. Меня не надо бояться. Надо быть максимально честным. Говорить, что мы все – Иисусы Христосы, не приходится. Мы все – грешники. Но стремиться к правильному существованию необходимо. Жить по правилам – это большой труд!"