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Розенбаум дал странное объяснение холодному лету в Москве

Александр Розенбаум. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Лето совсем не радует жителей столицы – дожди сменяет холод, и некоторые мечтают о быстром включении отопления. Популярный певец Александр Розенбаум дал странное объяснение такому погодному феномену, обвинив во всем... инопланетян.
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Своими рассуждениями Александр Розенбаум поделился на одном из светских мероприятий. "За 66 лет, что я живу на белом свете, такой погоды не помню. Складывается впечатление, что на нас кто-то сбросил климатическую бомбу. А иначе чем еще объяснить природные аномалии?" – задал риторический вопрос артист.

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Розенбаум развил свою нетривиальную мысль. "Допустим, есть созвездие Центавра, там существует какая-нибудь звезда номер четырнадцать. И вот там сидят ребята, которые нас сделали, и управляют нами! Мы же не из клетки и не от обезьяны произошли! Люди для них – подопытные кролики. Они нам подбрасывают ситуации и смотрят, как мы вести себя будем. И ржут там, наверху, над нами. А нам надо показать, что мы – не мыши и не тараканы. Но мы этого не делаем! Ведем себя, как тараканы!" – цитирует Александра Розенбаума "Собеседник".

Певец признался, что старается жить "по правилам", однако это совсем непросто. Особенно с учетом того, что известный исполнитель восседает в жюри песенного шоу "Три аккорда". Звездные участники, которые заняты в телепроекте, ходят слухи, часто обижаются на мэтра отечественной эстрады.

Сам Розенбаум так прокомментировал эти слухи: "Мне не может нравиться все. Все люди, которых я оцениваю, – мои коллеги. Среди них практически все очень талантливые: у кого-то лучше получается, у кого-то не очень. Я обычно говорю то, что думаю. Да, это не всегда приятные вещи. Но это нормально. Про меня так же говорят. Но я не Карабас-Барабас, а нежный и удивительный. Меня не надо бояться. Надо быть максимально честным. Говорить, что мы все – Иисусы Христосы, не приходится. Мы все – грешники. Но стремиться к правильному существованию необходимо. Жить по правилам – это большой труд!"

Автор: Наталья Аряева19 июня 2017, 16:30

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