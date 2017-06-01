Артисты Фоменко и Шумакова рассказали об отношениях

Николай Фоменко и Мария Шумакова регулярно выходят в свет вместе. Популярные артисты рассказывают об отношениях широкой публике.

Николай Фоменко и Мария Шумакова настолько колоритная пара, что взгляды общественности так и притягивает. Фоменко невероятно харизматичен, а Шумакова обладает такими аппетитными формами, что невозможно отвести глаз. Особенно накануне, когда Николай и Мария вместе вышли в свет, причем актриса выбрала для своего появления красное обтягивающее платье.

Не успели взволнованные журналисты приписать актерам роман, как оказалось, что их связывают исключительно творческие отношения. В рамках проекта "БеспринцЫпные чтения" Мария и Николай читают со сцены рассказы современных российских писателей: Марии Трауб, Александра Цыпкина, Александра Маленкова, Дениса Драгунского, Александра Снегирева и многих других, а потом обсуждают прочитанное.

На протяжении двух часов Фоменко и Шумакова вместе с залом обсуждают самые главные вопросы: отношения между мужчиной и женщиной, жизни и смерти, над чем-то смеются, а над чем-то грустят. "Очень любопытно, конечно, работать с Николаем. Одно удовольствие, я бы сказала", – написала на своей страничке в социальной сети Instagram Шумакова. "Полный экспромт, ребята. Не знаю, что из этого получится", – цитируют Фоменко "7 Дней".

Публикация от Маша Шумакова (@shumakova_masha) Июн 1 2017 в 1:31 PDT

Все началось с того, что несколько месяцев назад звезду сериала "Сладкая жизнь" Марию Шумакову попросили взять интервью у Николая Фоменко для одного популярного глянцевого журнала. Актриса дико волновалась, не спала ночами, готовилась к ответственной встрече целую неделю. В итоге все прошло так удачно, что у Марии и Николая родилась идея театральной постановки.