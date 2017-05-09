Дочь Киркорова трогательно зачитала стихотворение ветеранам

Дочь короля российской эстрады Филиппа Киркорова Алла-Виктория поздравила участников Великой Отечественной войны с Днем Победы. Девочка на камеру зачитала стихотворение для ветеранов.

Видеоролик был опубликован на странице Аллы-Виктории в социальной сети Instagram. За считанные минуты ролик набрал сотни комментариев.

Пользователи сети были очарованы тем, как трогательно дочь Киркорова прочитала стихотворение. "Какая умничка! С таким выражением, с чувством читает! Золотой ребеночек!", – восхищается один из пользователей.