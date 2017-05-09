Дочь Киркорова трогательно зачитала стихотворение ветеранам
Видеоролик был опубликован на странице Аллы-Виктории в социальной сети Instagram. За считанные минуты ролик набрал сотни комментариев.
Пользователи сети были очарованы тем, как трогательно дочь Киркорова прочитала стихотворение. "Какая умничка! С таким выражением, с чувством читает! Золотой ребеночек!", – восхищается один из пользователей.
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