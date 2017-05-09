Солистка "Фабрики" тайно вышла замуж

Известная российская певица Ирина Тонева тайно вступила в брак. Солистка "Фабрики" вышла замуж за танцора.

Секреты личной жизни Тоневой раскрыла ее свекровь. Как оказалось, 39-летняя певица связала себя узами брака с танцором из ее шоу-балета, который младше исполнительницы на 12 лет.

Свадьба прошла в Москве в обстановке строжайшей секретности. На торжественную церемонию были приглашены только самые близкие. "Я приезжала на регистрацию брака сына из родного Харькова. Безумно за них рада: прекрасная пара, очень подходят друг другу", – цитирует "Стархит" маму жениха Ирину.

Свекровь рассказала, что у нее с Тоневой сразу сложились хорошие отношения. "Много общих интересов, вот как будто всю жизнь знакомы! Считаю, что она будет безупречной супругой Леше", – добавила Ирина.

Публикация от IRINA TONEVA (@irina_toneva) Май 4 2017 в 10:21 PDT

Свадебное путешествие пара решила отложить из-за плотного рабочего графика. Тем не менее, молодожены намерены как можно скорее вырваться к морю, чтобы провести медовый месяц.

Публикация от IRINA TONEVA (@irina_toneva) Апр 28 2017 в 6:33 PDT

Напомним, Тонева ранее не состояла в браке. До 2008 года она встречалась с виджеем телеканала MTV Юрием Пашковым, а после с солистом группы "Банд’Эрос" Игорем Бурнышевым, но официально отношения зарегистрированы не были.