Звезды поздравляют читателей Dni.Ru с Днем Победы

Газманов, Вербицкая. Девятова и другие знаменитости рассказали о фронтовиках в своих семьях. Война затронула каждого. И воспоминания о подвиге наших дедов и прадедов – святые.

Родион Газманов, певец:

– Мой дедушка Михаил Семенович Газманов воевал в составе Третьего Белорусского фронта. Вообще, службе в рядах Советской Армии он посвятил тридцать лет. Был награжден орденом Красной Звезды, в отставку ушел только в 1972 году в звании майора строительных войск. Со своей женой – моей бабушкой Зинаидой Абрамовной Альтшулер – дедушка вместе служил и воевал. Дедушка на западе, бабушка – на востоке. Оба получили орден "За победу", но дедушка – за победу над Германией, а бабушка – за победу над Японией. После войны дедушка остался в Берлине, а Бабушка – на Дальнем Востоке. Как они встретились и познакомились, сложно представить, но в Калининград они приехали уже вместе. А дедушка с другой стороны – Павел Викторович Мартиан – закончил войну в звании майора начальником штаба противовоздушной обороны в Мурманске. С бабушкой Марией Алексеевной Панковой они познакомились в Москве, когда вместе учились. После войны уже всей семьей переехали в Калининград.





Лариса Вербицкая, телеведущая:

– Мой дед Григорий по папиной линии прошел солдатом почти всю войну. Был в плену. В боях за освобождение Венгрии под Будапештом в марте 1945 был смертельно ранен. Уже в 1956 году мой отец участвовал в Венгерских событиях. Тогда ему удалось разыскать могилу своего отца, моего деда. Для меня это особый день. Я низко кланяюсь всем ветеранам и не устаю говорить им "спасибо!"

Артур Решетов, актер, модель:

– Вспоминаю, как в детстве когда я жил в станице Кумылженской, что в Волгоградской области, перед Днем победы я всегда ходил к ветеранам и помогал им в работе по хозяйству - вскопать грядку, полить огород, вынести мусор. Это было моей благодарностью им за мирное небо над головой. А 9 мая мы ходили всей семьей на центральную площадь на возложение венков к памятнику солдатам погибших на войне. Тем более, что война затронула нашу семью - бабушка воевала, была связистом, дошла до Берлина, за что была награждена часами! После возложения я с большим удовольствием шел в местный дом культуры и смотрел праздничный концерт, мечтая попасть на Красную площадь и увидеть воочию главный парад страны. Признаюсь, мечта исполнилась! Ну а всем читателям я желаю хранить память о подвиге нашего народа, не забывать имен героев.





Марина Девятова, певица:

– После отправки на фронт мой двоюродный дед Владимир Девятов прислал родителям лишь одно письмо с сообщением о прибытии в действующую армию и указанием номера полевой почты. Долгое время после этого никаких известий от него не поступало. Потом родители получили из военкомата извещение о том, что их сын Владимир пропал без вести. Сообщение было хотя и печальным, но оставляло все же какую-то надежду на то, что Владимир может быть жив (мог быть тяжело ранен, находиться на излечении, в плену и т. д.). Моя прабабушка Екатерина Михайловна тяжело переживала это известие. С надеждой на чудо, в постоянных слезах и молитвах за сына она провела всю оставшуюся жизнь и в значительной степени именно от этого практически лишилась зрения. Увы, чуда не произошло. Позже мы узнали, что дед погиб в боях за Букринский плацдарм под Киевом в сентябре 1943 года.





Александр Шоуа, солист дуэта "Непара":

– Алексей Шоуа, отец моего отца, был защитником Сталинграда. Служил в особом отделе в войсках НКВД. Он дошел до Будапешта, был ранен, награжден орденами и медалями, такими как "За оборону Сталинграда" и "За отвагу", ушел с фронта в звании лейтенанта. А второй мой дед Александр Бланк окончил рязанское военное училище связи. В 1943-м ушел на фронт, попал в плен, потом в концлагерь. Я поздравляю всех, кто выстоял, выдержал, победил!



