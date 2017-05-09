Звезды поздравляют читателей Dni.Ru с Днем Победы

Друг раскрыл пугающие намерения матери Борисовой Пугачеву поймали на обмане Как Киев готовил грандиозный провал "Евровидения" Дом-2 Епифанцев попал в секту

Выбор читателей

Бесстыдное видео рукоблудия Даны Борисовой
Народ не узнал Кабаеву в рваных джинсах
Звезда "Дома-2" убита горем из-за смерти Урганта
Друзья оскорбили и предали Киркорова перед юбилеем
Бузова публично схватилась за округлившийся живот
У Даны Борисовой случился сердечный приступ
партнеры
Вторник 9 мая
Лента новостей
19:38
Впечатляющий рекорд "Бессмертного полка"
17:56
Медведь напугал велосипедистов в лесу (видео)
17:45
В Петербурге закрыли станцию метро
17:42
"Бессмертный полк" в Саратове собрал 80 тысяч человек
17:28
График отключения горячей воды сдвинули из-за холодов
17:01
"Бессмертный полк" прошел по Земле
16:38
В московских аэропортах массово отменяют рейсы
16:29
На "Бессмертный полк" в Москве вышли более 600 тысяч человек
16:27
Минобороны развеяло слухи о казни офицера ФСБ
16:23
Во Французских Альпах сошла лавина
15:58
Где встречают День Победы звезды
15:49
"Бессмертный полк" прошел по Иерусалиму
14:59
Шествие "Бессмертного полка" в Москве. Online
14:12
Чемпион по прыжкам в воду женился на обладателе "Оскара"
13:10
В центре Москвы девушку изнасиловали на собеседовании
13:05
Многодетная пара похитила ребенка ради воспитания
11:34
В Москве прошел парад Победы
11:28
В Харькове избили участников акции "Бессмертный полк"
11:13
Володин поздравил ветеранов с Днем Победы
11:11
В Киеве устроили провокацию на 9 мая
10:51
Парад Победы в Москве прошел без авиации
10:46
Путин поздравил россиян с Днем Победы
10:00
Как проходил парад Победы в Москве
09:59
Крымские истории "Бессмертного полка"
18:05
Мемориалу Неизвестного солдата исполнилось 50 лет
17:52
В российском молоке нашли вирус энцефалита
17:31
Чем Макрон покорил французов
17:18
На западе Москвы затопило шоссе
16:50
В столице объявлено экстренное предупреждение
16:31
Модель Playboy устроила хаос на велогонке (видео)
15:35
Модница Брижит Макрон очаровала Францию
15:12
Путин поздравил Макрона с победой на выборах
14:51
На Украине объяснили скандальный отказ от Дня Победы
14:25
У стен Кремля поймали ребенка с боеприпасами
14:18
Как деды знаменитостей Родину защищали
13:47
Когда закончатся майские снегопады
13:27
Самолеты ВКС разгонят непогоду в День Победы
13:06
Что нужно знать о первой леди Франции
12:41
Елизавета II прокатилась в церковь за рулем Jaguar
12:14
Астрологический прогноз с 8 по 14 мая
11:39
Путин поздравил с юбилеем бывшего начальника из КГБ
11:11
Жена Порошенко опозорилась на "Евровидении" (видео)
10:52
Почему важно выйти на "Бессмертный полк"
10:49
Аршавин дал дочери мужское имя
10:26
Анастасия Стоцкая родила второго ребенка
10:14
Французы выбрали самого молодого президента в истории
21:33
На Москву надвигается потоп
21:22
Макрон лидирует на президентских выборах во Франции
21:10
"Спартак" стал чемпионом России впервые за 16 лет
19:55
Мать Константина Ярошенко умерла от рака
18:57
За пострадавшими в аварии на МКАД вылетел вертолет
18:47
Дайнеко рассказала о своей интимной жизни
18:06
Лайма Вайкуле тайно обвенчалась с женихом
17:39
Красота спасет "Евровидение"
17:38
"Униженный" итальянский тренер напал на российских хоккеистов
17:11
В Москве насмерть забили 23-летнего парня
17:02
Пьяный москвич ранил себя ножом из-за девушки
16:38
Экстремально похудевшая Юдашкина поразила видом
15:57
Российские хоккеисты унизили Италию на ЧМ
15:50
В Подмосковье в подъезде найдено тело 25-летнего мужчины
15:29
Анита Цой сообщила о пятой беременности
14:57
Преснякова обругали за пляжный снимок без трусов
14:16
Москвичей на праздниках ждет сильный дождь и мокрый снег
14:11
Пугачеву поймали на обмане
14:07
"Бессмертный полк" начал свой марш по миру
14:00
Мир шокирован загадочной смертью чемпиона Олимпиады
13:54
Младенец погиб при пожаре в многоквартирном доме в Подмосковье
13:32
На северо-востоке Москвы прохожий разбил нос школьнику
13:10
Киев подготовил грандиозный провал "Евровидения"
12:24
Усманов вошел в пятерку богатейших жителей Британии
12:11
Отвратительное фото голой Бузовой возмутило фанатов
12:09
Как Путин перехитрил "марионетку" Эрдогана
11:37
Шойгу отрепетировал парад Победы на Красной площади
11:20
Гагарина объяснила фарс вокруг своей беременности
10:53
Лавров рассказал об отношении европейцев к России
10:34
Друг Борисовой раскрыл пугающие намерения ее матери
10:08
Олимпийский чемпион умер в возрасте 37 лет
09:58
Как фальшивый ветеран кутил на деньги министров
21:54
Любовник выдал интимные подробности ночи с Пугачевой
18:20
Юнкер разозлил Меркель перед пьяным скандалом
17:55
Бондарчук показала особенную дочь
17:21
В Коми подростки забросали храм яйцами
17:12
Раскрыта тайна исчезновения звезды "Дома-2"
16:47
Агрессивный страус напал на мужчину в ответ на ласку (видео)
16:36
В Ганновере из-за пяти бомб эвакуируют десятки тысяч человек
16:27
Названа полезная для здоровья доза алкоголя
15:53
"Бессмертный полк" объединяет молодежь
15:44
Сколько стоит помощь известных астрологов
15:15
Пикник с шашлыками может закончиться штрафом
15:00
На конкурсе красоты в США разгорелся расистский скандал
14:42
Зарубежные оркестры выступают в московских парках
14:29
Актрису Рудову обругали за фото в бикини
13:57
На праздники Москву покроют сугробы
13:49
"Бессмертный полк" шагает по планете
13:31
Яркие образы Владимира Этуша
13:07
Младший сын Водяновой произвел фурор
12:35
У волонтерского центра в Одессе прогремел взрыв (видео)
12:24
Певица Настя Каменских сильно изменилась после юбилея
11:53
Какие станции метро Москвы закроют на выходные
11:45
Украинская певица объяснила танец без трусов перед детьми
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жена Порошенко опозорилась на "Евровидении" (видео)
Бузову обругали за странное поздравление ветеранов
Бузова удивила безрассудной выходкой (видео)
Дочь Киркорова трогательно зачитала стихотворение ветеранам
Серов мешает 24-летней дочери
Анастасия Стоцкая родила второго ребенка
Шоу-бизнес

Звезды поздравляют читателей Dni.Ru с Днем Победы

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Газманов, Вербицкая. Девятова и другие знаменитости рассказали о фронтовиках в своих семьях. Война затронула каждого. И воспоминания о подвиге наших дедов и прадедов – святые.

Продолжение: Путин поздравил россиян с Днем Победы
прочитано 1400 раз

Родион Газманов, певец:

– Мой дедушка Михаил Семенович Газманов воевал в составе Третьего Белорусского фронта. Вообще, службе в рядах Советской Армии он посвятил тридцать лет. Был награжден орденом Красной Звезды, в отставку ушел только в 1972 году в звании майора строительных войск. Со своей женой – моей бабушкой Зинаидой Абрамовной Альтшулер – дедушка вместе служил и воевал. Дедушка на западе, бабушка – на востоке. Оба получили орден "За победу", но дедушка – за победу над Германией, а бабушка – за победу над Японией. После войны дедушка остался в Берлине, а Бабушка – на Дальнем Востоке. Как они встретились и познакомились, сложно представить, но в Калининград они приехали уже вместе. А дедушка с другой стороны – Павел Викторович Мартиан – закончил войну в звании майора начальником штаба противовоздушной обороны в Мурманске. С бабушкой Марией Алексеевной Панковой они познакомились в Москве, когда вместе учились. После войны уже всей семьей переехали в Калининград.


Лариса Вербицкая, телеведущая:

– Мой дед Григорий по папиной линии прошел солдатом почти всю войну. Был в плену. В боях за освобождение Венгрии под Будапештом в марте 1945 был смертельно ранен. Уже в 1956 году мой отец участвовал в Венгерских событиях. Тогда ему удалось разыскать могилу своего отца, моего деда. Для меня это особый день. Я низко кланяюсь всем ветеранам и не устаю говорить им "спасибо!"

Лариса Вербицкая. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Артур Решетов, актер, модель:

– Вспоминаю, как в детстве когда я жил в станице Кумылженской, что в Волгоградской области, перед Днем победы я всегда ходил к ветеранам и помогал им в работе по хозяйству - вскопать грядку, полить огород, вынести мусор. Это было моей благодарностью им за мирное небо над головой. А 9 мая мы ходили всей семьей на центральную площадь на возложение венков к памятнику солдатам погибших на войне. Тем более, что война затронула нашу семью - бабушка воевала, была связистом, дошла до Берлина, за что была награждена часами! После возложения я с большим удовольствием шел в местный дом культуры и смотрел праздничный концерт, мечтая попасть на Красную площадь и увидеть воочию главный парад страны. Признаюсь, мечта исполнилась! Ну а всем читателям я желаю хранить память о подвиге нашего народа, не забывать имен героев.


Марина Девятова, певица:

– После отправки на фронт мой двоюродный дед Владимир Девятов прислал родителям лишь одно письмо с сообщением о прибытии в действующую армию и указанием номера полевой почты. Долгое время после этого никаких известий от него не поступало. Потом родители получили из военкомата извещение о том, что их сын Владимир пропал без вести. Сообщение было хотя и печальным, но оставляло все же какую-то надежду на то, что Владимир может быть жив (мог быть тяжело ранен, находиться на излечении, в плену и т. д.). Моя прабабушка Екатерина Михайловна тяжело переживала это известие. С надеждой на чудо, в постоянных слезах и молитвах за сына она провела всю оставшуюся жизнь и в значительной степени именно от этого практически лишилась зрения. Увы, чуда не произошло. Позже мы узнали, что дед погиб в боях за Букринский плацдарм под Киевом в сентябре 1943 года.

Владимир Девятов. Фото: личный архив Марины Девятовой.

Александр Шоуа, солист дуэта "Непара":

– Алексей Шоуа, отец моего отца, был защитником Сталинграда. Служил в особом отделе в войсках НКВД. Он дошел до Будапешта, был ранен, награжден орденами и медалями, такими как "За оборону Сталинграда" и "За отвагу", ушел с фронта в звании лейтенанта. А второй мой дед  Александр Бланк окончил рязанское военное училище связи. В 1943-м ушел на фронт, попал в плен, потом в концлагерь. Я поздравляю всех, кто выстоял, выдержал, победил!

Алексей Шоуа. Фото: личный архив

Автор: Феликс Грозданов9 мая 2017, 09:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Где встречают День Победы звезды

567

комментарии

Политика

Порошенко начал День Победы с русофобских нападок
Володин поздравил ветеранов с Днем Победы
В Киеве устроили провокацию на 9 мая
Чем Макрон покорил французов

Шоу-бизнес

Дочь Киркорова трогательно зачитала стихотворение ветеранам
Звезда "Дома-2" во второй раз стала мамой
Федор Бондарчук побил цыганский табор
Любовная переписка Дитковските с иностранцем утекла в Сеть

Проишествия

Агрессивный страус напал на мужчину в ответ на ласку (видео)
Российская туристка трагически погибла в Турции
У волонтерского центра в Одессе прогремел взрыв (видео)
Порнозведу во время съемок укусила акула

Lifestyle

Тарасова отказалась говорить о связи с Козловским
Звезда "Сватов" попала в больницу с резаными ранами
От Михалкова требуют вырезать кадры с Машковым
Чичерина и Галанин перепели "Темную ночь" ко Дню Победы
Политика

Чем Макрон покорил французов

Избиратели отдали голоса обаянию и молодости "месье Минфина"
Шоу-бизнес

Самбурская напугала нездоровой худобой

Поклоннии беспокоятся за актрису
Шоу-бизнес

Любовная переписка Дитковските с иностранцем утекла в Сеть

Возлюбленного актрисы вычислили по комментариям
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" во второй раз стала мамой

Радостной новостью Лиза Кутузова поделилась с подписчиками

Гороскоп

Астрологический прогноз с 8 по 14 мая
Зейналова родит Евстигнееву дочь
Бизнес-гороскоп на май
Гороскоп здоровья на май

Фоторепортажи

"Бессмертный полк" прошел по Земле
Где встречают День Победы звезды
Модница Брижит Макрон очаровала Францию
Как деды знаменитостей Родину защищали

Спорт

Чемпион по прыжкам в воду женился на обладателе "Оскара"
Модель Playboy устроила хаос на велогонке (видео)
"Спартак" стал чемпионом России впервые за 16 лет
Мир шокирован загадочной смертью чемпиона Олимпиады

Регионы

Поминки в Подмосковье закончились дракой и стрельбой
В квартире пенсионера под Петербургом нашли центнер тротила
Интимные подробности жизни ангарского маньяка
Студентка убила малыша после родов в туалете и впала в кому
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru