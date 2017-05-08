Бузова напугала безрассудной выходкой

Бывшая ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова напугала своих поклонников в социальной сети Instagram. Девушка вышла на балкон в коротких шортах и тапках, чем заставила фанатов сильно поволноваться за свое здоровье.

Звезда выложила необычный ролик на своей странице в социальной сети. На опубликованных кадрах видно, что Бузова стоит на открытом балконе без верхней одежды во время жуткого снегопада.

"Какой прекрасный весенний день!", – восхитилась она снегом за на улице. Некоторые подписчики обратили внимание не на погоду, а на открытые части тела бывшей ведущей "Дома-2". "Олюшка, аккуратнее со снежком после моря! Акклиматизация штука такая...береги себя!" – пишет обеспокоенный поклонник.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 8 2017 в 5:18 PDT

Один из комментаторов не упустил случая обругать певицу за безрассудную выходку. "Бестолковая. Потом будет плакать, что болеет и лежит в больнице с воспалением легких", – написал пользователь сети.

Напомним, 8 мая в Москве была зафиксирована аномально низкая температура воздуха. Столбик термометра замер на отметке в +2 градуса. Кроме того, с самого утра во многих районах столицы идет снег с дождем.

По всей видимости, поклонники Бузовой беспокоятся, что бывшая ведущая шоу "Дом-2" простудится, если будет долго фотографироваться на холоде после поездки на курорт. Напомним, недавно певица публиковала видео из Греции – похоже, там звезда отдыхала от суровых московских будней.