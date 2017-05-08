Бузова напугала безрассудной выходкой
Звезда выложила необычный ролик на своей странице в социальной сети. На опубликованных кадрах видно, что Бузова стоит на открытом балконе без верхней одежды во время жуткого снегопада.
"Какой прекрасный весенний день!", – восхитилась она снегом за на улице. Некоторые подписчики обратили внимание не на погоду, а на открытые части тела бывшей ведущей "Дома-2". "Олюшка, аккуратнее со снежком после моря! Акклиматизация штука такая...береги себя!" – пишет обеспокоенный поклонник.
Один из комментаторов не упустил случая обругать певицу за безрассудную выходку. "Бестолковая. Потом будет плакать, что болеет и лежит в больнице с воспалением легких", – написал пользователь сети.
Напомним, 8 мая в Москве была зафиксирована аномально низкая температура воздуха. Столбик термометра замер на отметке в +2 градуса. Кроме того, с самого утра во многих районах столицы идет снег с дождем.
По всей видимости, поклонники Бузовой беспокоятся, что бывшая ведущая шоу "Дом-2" простудится, если будет долго фотографироваться на холоде после поездки на курорт. Напомним, недавно певица публиковала видео из Греции – похоже, там звезда отдыхала от суровых московских будней.
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