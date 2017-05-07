Пугачеву поймали на обмане
Отредактированное селфи Пугачева выложила на своей странице в Instagram. В кадре крупным планом показано лицо певицы с неправдоподобно гладкой и подтянутой кожей.
Стремление Примадонн выглядеть моложе своего возраста явно не понравилось подписчикам. В комментариях поклонники очень сильно возмутились. "Пугачевой снова 25... Ага! Охотно верим. И чтобы звезды делали без фотошопа?" – написали Пугачевой пользователи Сети (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).
Некоторые связали внезапное омоложение певицы с процедурами, которые сейчас проходит ее муж Максим Галкин. "Красавица невероятная 😍😍😍😍😍 Вы с Максимом на пару чудесную водичку молодильную пьете?", "Алла что тоже миниральных вод напилась, как и муж, что омолодела совсем!?", – задались вопросом подписчики.
Как писали Dni.Ru, муж Пугачевой отдыхает в Карловых Варах. Там он проходит курс омоложения. О чудодейственном эффекте процедур рассказал сам Галкин.
"Всего сутки попил воды из источников... Видать, переборщил – не продают алкоголь. Боюсь, ещё день и не пустят в самолет без сопровождения!" – пошутил он в своем Instagram, приложив к посту фото, на котором действительно очень молодо выглядит.
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