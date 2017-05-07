Пугачеву поймали на обмане

68-летнюю Аллу Пугачеву уличили в пристрастии к фотошопу. Общественность возмутило, как Примадонна обманула подписчиков, убрав со своего лица все морщинки.

Отредактированное селфи Пугачева выложила на своей странице в Instagram. В кадре крупным планом показано лицо певицы с неправдоподобно гладкой и подтянутой кожей.

Стремление Примадонн выглядеть моложе своего возраста явно не понравилось подписчикам. В комментариях поклонники очень сильно возмутились. "Пугачевой снова 25... Ага! Охотно верим. И чтобы звезды делали без фотошопа?" – написали Пугачевой пользователи Сети (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Некоторые связали внезапное омоложение певицы с процедурами, которые сейчас проходит ее муж Максим Галкин. "Красавица невероятная 😍😍😍😍😍 Вы с Максимом на пару чудесную водичку молодильную пьете?", "Алла что тоже миниральных вод напилась, как и муж, что омолодела совсем!?", – задались вопросом подписчики.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Май 6 2017 в 12:53 PDT

Как писали Dni.Ru, муж Пугачевой отдыхает в Карловых Варах. Там он проходит курс омоложения. О чудодейственном эффекте процедур рассказал сам Галкин.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Май 4 2017 в 3:23 PDT

"Всего сутки попил воды из источников... Видать, переборщил – не продают алкоголь. Боюсь, ещё день и не пустят в самолет без сопровождения!" – пошутил он в своем Instagram, приложив к посту фото, на котором действительно очень молодо выглядит.

