Друг Борисовой раскрыл пугающие намерения ее матери

Друг Даны Борисовой парикмахер Рэй Самедов, которого на программе "Пусть говорят" обвинили в поставке психотропных веществ телеведущей, раскрыл тайные намерения матери знаменитой блондинки. По его словам, отношения родственников испортил квартирный вопрос.

"Это мать ее в такое состояние и погрузила. Решила у нее "отжать" квартиру, внушив всему обществу, что Дана невменяемая. Ей нужно, чтобы Дану лишили родительских прав и ей передали опеку над Полиной. В таком случае квартира отойдет матери Даны. Вот и все", – считает парикмахер.

Кроме того, Самедов заявил, что Екатерина Ивановна (мама Даны) сама давала дочери сильнейшие антидепрессанты. "Никогда не видел, чтобы она употребляла наркотики. То, что мать ей привозила психотропные таблетки "Аминазин" и "Галоперидол", это да, было. Но посудите сами: у нее была депрессия, нервное расстройство", – отметил Рэй, пояснив, что в такое состояние Борисова впала из-за отсутствия работы и проблем с дочерью.

По словам парикмахера, мать телеведущей готова на все ради достижения своей цели и намеренно очерняет Дану. "Считаю, что ее мать идет к своей цели по трупам, по головам. Ей абсолютно наплевать на дочь, на то, что будет с внучкой, и на все остальное", – сказал он.

Между тем, где сейчас находится телеведущая и что с ней происходит, Самедов не знает. Он уверяет, что часто звонит Борисовой, но ее телефон отключен, передает "Собеседник".

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Фев 9 2017 в 9:03 PST

Напомним, в конце апреля в эфире шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" мать объявила о том, что ее дочь ведущая Дана Борисова на протяжении нескольких лет нарко– и алкозависима. Екатерина Ивановна обратилась за помощью к телевизионщикам и друзьям Даны, чтобы спасти известную блондинку от пагубных пристрастий.

